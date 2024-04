Še dva meseca in pol nas ločita od pričetka evropskega prvenstva v nogometu in nekatere reprezentance so že predstavile drese, v katerih bodo nastopile na tekmovanju. Slovenije za zdaj še ni med njimi, saj bo Nogometna zveza Slovenije drese slovenske izbrane vrtse predstavila šele sredi aprila. Med že predstavljenimi dresi gre večinoma sicer za zmerne posodobitve tradicionalnih dizajnov. Nekaj primerov pa je v javnosti naletelo tudi na odpor: v nekaterih primerih bolj pikolovske narave, kdaj pa so pomisleki javnosti tudi razumljivi.

Angleški spor o barvi križa in hrvaška dilema o velikosti kock

Že med zadnjim premorom za reprezentančne tekme je za veliko razburjenja v Angliji poskrbela odločitev podjetja Nike, ki je na dresih angleške izbrane vrste upodobil nekoliko stilizirano angleško zastavo oziroma križ svetega Jurija. Namesto rdečega križa je Nike izdelal križ s tremi odtenki rdeče po navpični črti in z roza, modro in vijolično barvo v vodoravni črti. Odločitev je med navijači naletela na mešane odzive. Nekaterih ni prizadela, drugi pa so pozivali, naj nove drese zažgejo. Zgodbo je komentiral tudi britanski premier Rishi Sunak, ki je izrazil željo, da se ne bi eksperimentiralo z državnimi simboli, saj so »popolnoma v redu takšni, kot so,« in vir ponosa. Selektor angleške reprezentance Gareth Southgate je medtem povedal, da barva križa ni visoko na njegovi lestvici prioritet. Predstavniki angleške nogometne zveze sicer pravijo, da to ni prvi primer stiliziranega križa svetega Jurija na dresu angleške reprezentance. Z izbiro barv pa naj bi se poklonili reprezentanci iz leta 1966, ki je osvojila svetovno prvenstvo. Slednja je imela opremo za treniranje v omenjenih barvah.

Rishi Sunak says he "prefers the original" St George's cross, adding, "When it comes to our national flags, we shouldn't mess with them." Nike changed the colours on the back of the England's shirt collar to nod to the training kit worn by England's 1966 World Cup winners.🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/1P57CYqpGy — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 22, 2024

Nekaj razprav v zvezi z dresom so imeli tudi naši južni sosedje. Pri njih je v ospredju vprašanje velikosti tradicionalnih rdeče-belih kock. Na eno stran novega hrvaškega dresa sedaj prideta le še dve celi rdeči kocki in dve rdeči kocki prerezani na polovico. Gre za dres, ki je zaradi predimenzioniranih kock manj edinstven in bi ga brez težav lahko nosil tudi nizozemski nogometni klub Feyenoord.

Nemške težave z nacistično zgodovino in številko 44

Največ razburjenja okoli dresov pa je bilo v Nemčiji. Adidas, ki opremlja reprezentanco gostiteljev prihajajočega prvenstva, je sprva v domovini razvnel strasti z izbiro roza in vijolične barvne kombinacije za dres, ko je nemški »elf« uradno gostujoča reprezentanca. Barve naj bi zagovarjale vključevalnost​, kritični pa so bili zlasti tradicionalisti. Drugi, kot je legendarni nemški nogometni igralec in funkcionar Uli Hoeness, so medtem poudarili, da barve dresa niso pomembne. »Lahko bi igrali tudi s pobarvanimi golimi prsmi. Važno je, kaj se dogaja na igrišču,« je povedal Hoeness.

Uli Hoeness on the criticism of Germany's new pink away kit: "All these things are nonsense. They can even play with a naked torso and something painted on it. The most important thing is what happens on the pitch. I couldn't care less about what they're wearing.” pic.twitter.com/YM1LQzp7bN — Bolarinwa Olajide (@iambolar) March 21, 2024

Čez podaljšani konec tedna pa je udaril nov škandal, ki ga je bilo težje pomesti pod preprogo. Sprva se je zdelo, da gre za prvoaprilsko šalo, a se je izkazalo za resnično. Adidasu je namreč zagodel izbor fonta za številko 4 na dresih reprezentance, ki preveč spominja na nacistično runo S. Nemška reprezentanca ima najvišjo številko na dresu 23, zato stvar dolgo časa ni bila opažena, nato pa so ljudje pričeli razmišljati o dresih s številko 44 in ugotovili, da gre za dres z logotipom SS. Nacistični simboli so v Nemčiji od konca druge svetovne vojne sicer strogo prepovedani.

Spodrsljaj je postal še toliko bolj neroden, ko se je izkazalo, da so ljudje dres s to številko pričeli množično naročati. Ob tem so lahko drese personalizirali tudi s priimkom Goebbels (nacistični minister za propagando) ali Göring (nacistični gospodarski minister). Priimek Hitler ali naziv Führer pa sta v Adidasovi spletni trgovini že izhodiščno blokirana.

Adidas je izrazil obžalovanje zaradi naključja in se odločno distanciral od kakršnih koli povezav s simbolom in ideologijo, ki jo predstavlja. Hkrati so za nemško tiskovno agencijo DPA sporočili, da sta font številk podjetju priskrbela nemška nogometna zveza DFB in njen partner 11Teamsport. Adidas in DFB sta že včeraj najavila, da bosta blokirala dostavo dresov s številko 44, DFB pa je hkrati sporočil, da s podjetjem 11Teamsport delajo na novem dizajnu številke 4. Novi font bo sicer morala potrditi tudi Uefa.