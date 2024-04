V ponedeljek popoldne so izraelska letala z zemljo zravnala iranski konzulat v Damasku, ki je bil prizidek veleposlaništva. Med osmimi ubitimi na konzulatu so višji poveljnik iranske revolucionarne garde Mohamed Reza Zahedi, še pet pripadnikov garde in dva svetovalca. O tem je zahodnim medijem najprej poročal Sirski observatorij za človekove pravice, ki ima sedež v Londonu, v Siriji pa razpredeno mrežo poročevalcev.

Ubitih še več diplomatov

Iranska državna televizija trdi, da je bilo ubitih tudi več iranskih diplomatov. Sirski zunanji minister Faisal Mekdad je obsodil »gnusni teroristični napad« in dodal, da to ne bo vplivalo na povezanost med Iranom in Sirijo. Iranski zunanji minister Hosein Amirabdolahian pa je izjavil, da bo Iran skrbno pretehtal odgovor.

Iran neprepričljivo zanika, da bi imel svojo vojsko v Siriji. Izrael cilje v Siriji napada že vse od začetka državljanske vojne leta 2011, ker prepoznava varnostno grožnjo v vojaški krepitvi Irana in proiranskih milic na sirskih tleh. Napade v Siriji je izraelska vojska okrepila po začetku vojne v Gazi, še bolj pa v zadnjih tednih. V noči s četrtka na petek je izraelski napad na Hezbolahove tovarne orožja in streliva na območju Alepa na severu Sirije zahteval življenja vsaj 36 sirskih vojakov in šestih pripadnikov libanonskega Hezbolaha.

Umik Izraelcev iz Al Šife

V Gazi se po sprejetju resolucije varnostnega sveta ZN, ki zahteva takojšnje premirje, izraelski napadi še vedno nadaljujejo. Po 7. oktobru je v njih umrlo že več kot 32.800 Palestincev, večinoma civilistov, od tega okoli 13.000 otrok.

Po dveh tednih so izraelski specialci zapustili Al Šifo, največjo bolnišnico v enklavi, ki pa je povsem porušena in uničena, tako da ne deluje več. Hamas trdi, da so v bolnišnici ubili 400 Palestincev, tudi nekaj zdravnikov, in da je napad na bolnišnico vojni zločin. Izraelska vojska pa trdi, da je ubila 200 oboroženih Palestincev in jih zajela 900, od katerih so jih 500 identificirali kot pripadnike Hamasa in Islamskega džihada. Tiskovni predstavnik izraelske vojske Daniel Hagari je še poudaril, da je imel Hamas svoje oporišče med ranjenci in bolniki v bolnišnici. V Hamasu zanikajo, da bi bili njihovi oboroženi pripadniki v bolnišnici.

Po podatkih izraelske vojske se je v bolnišnico, kjer sta – kar je velika redkost v enklavi – še vedno dostopni elektrika in voda, zateklo 6200 palestinskih civilistov. Hagari tudi trdi, da noben civilist, bolnik, ranjenec ali kdo od zdravstvenega osebja ni bil žrtev njihovega napada. Pred napadom naj bi jih izraelska vojska, kot trdi Hagari, evakuirala iz bolnišnice. Dejal je še, da so bile tri stavbe, urgentni oddelek, porodnišnica in prizidek, porušene v boju, potem ko se pripadniki Hamasa niso hoteli predati.