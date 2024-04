Z odra Kulturnega doma Šmarca je v nedeljo popoldne odmevala pesem Vlada Kreslina Lahko bi zletela, ki so jo preigravali člani skupine The Eccentrics. Skupina mladih glasbenikov je – sprva kot trio – na pobudo organizatorja dobrodelnih dogodkov Simona Zormana nastala pred desetimi leti. »Moja velika želja je bila združiti zdravo razvito mladino s sovrstniki s posebnimi potrebami. Želel sem pokazati, da oboji zmorejo delati skupaj,« je povedal Zorman, tudi sam oče sina s cerebralno paralizo. »Sam sem doživel, da so se naju z mlajšim sinom, ki je na električnem invalidskem vozičku, določene družine iz strahu izogibale. Takrat sem si zaželel, da bi dobil priložnost, da širši javnosti pokažem, koliko več, kot mislimo, so ti otroci in mladostniki sposobni narediti.«

Vstopil v čevlje organizatorja

A še preden je nastal trio »posebnežev« – kot si je skupina nadela ime kar sama, je treba omeniti temelje, ki so bili potrebni za nastanek skupine, ki danes šteje šest članov. »Pred desetletjem so drugi pomagali meni in moji družini. Komorni pevski zbor Šutna je prav v tej dvorani organiziral dobrodelni koncert za pomoč pri nakupu invalidskega dvigala za sina. Z družino živimo v mansardnem stanovanju,« je povedal in dodal, da se od takrat čuti dolžnega, da se na neki način oddolži družbi in tudi sam pomaga drugim. Vstopil je v čevlje organizatorja dobrodelnih dogodkov in pripravil nekaj manjših koncertov. »Starejši sin Tadej, danes v skupini sedi za bobni, je takrat prijel v roke kitaro. V Ciriusu Kamnik, kamor je hodil sin Anže, sem odkril pevca Miho, leto kasneje se nam je za klaviaturami pridružil še Uroš,« je povedal Zorman in dodal, da imata oba, Miha in Uroš, cerebralno paralizo. »Miha ima težave z orientacijo v prostoru, Uroš lahko igra klaviature samo z levo roko.«

Da je vse tako, kot je povedal Zorman, nam je potrdil pevec skupine Miha, ki ga je v smehu še dopolnil, da je sam praktično eden od ustanovnih članov. »Sem prvi, ki ga je Simon povabil zraven. Pred The Eccentrics sem pel v Ciriusovem šolskem bendu. V njem smo bili dijaki in zaposleni. Še danes sem vesel, da pripadam generaciji, ki je ta šolski bend postavila na noge,« se je svojih glasbenih začetkov spominjal glavni pevec skupine The Eccentrics in dodal, da je bend po letu 2015, ko je tudi sam ostal brez statusa dijaka, počasi razpadel. Tudi pevka Ela se lahko šteje kot ustanovna članica zasedbe. »V skupino me je povabil kar sam šef Simon. Že na začetku je bilo zelo luštno, ko smo bili sami trije. Ko smo ugotovili, da tako ne gre več, se nam je pridružil še Uroš na klaviaturah,« je povedala Ela in dodala, da zadnja leta vadijo praktično vsako nedeljo, ker imajo samo ta dan v tednu čas. Lea, ki se je s svojo električno kitaro skupini pridružila zadnja, ima kot srednješolka kamniške vzgojiteljske šole veliko šolskih obveznosti med tednom. Vse pomembnejši del ekipe pa zadnje leto postaja Robert Likar, basist skupine Niet, ki pomaga določene pesmi prilagoditi zmožnostim Uroša in Mihe. »Morda bomo prav z Robertovo pomočjo dobili priložnost, da pripravimo tudi kakšno avtorsko skladbo,« je še povedal Zorman in izpostavil rdečo nit koncertiranja v vseh desetih letih obstoja skupine – dobrodelnost.

Enajst koncertov samo za otroke in mladostnike iz Ciriusa

Vsako leto proslavijo rojstni dan skupine s koncertom v kulturnem domu v Šmarci pri Kamniku, izvedli so tudi že enajst koncertov za otroke in mladostnike iz Ciriusa Kamnik, med drugim so jim omogočili letovanje ali kako drugače pomagali. »Organizirali so tudi koncert in podprli dobrodelni projekt Anina zvezdica, ko smo v Šmarci zbirali hrano. Prav tako smo s koncertom pomagali fantu in njegovim staršem pri zbiranju denarja za električni voziček. Družini dekleta, ki se je borila z rakom, smo pomagali, da so lažje financirali vitamine, ki jih je potrebovala pri zdravljenju. V okviru dobrodelnega koncerta smo pomagali gasilcem v Šmarci. Zelo smo ponosni, da smo lahko za nedonošenčke napisali himno, ki jo na njihovem vsakoletnem srečanju v ljubljanskem Mostecu obvezno zapojemo v okviru našega koncerta,« je povedal sogovornik in tudi omenil, da jih redno vabijo na dobrodelni koncert v Trbovlje in Hrastnik, kjer Igor Gošte pripravlja že tradicionalne humanitarne teke. »Zdi se mi pomembno omeniti, da nikoli ne zaračunavamo za svoj nastop. Odpovemo se tudi vsem potnim in drugim stroškom. In ponosen sem, da se vsi člani strinjajo s tem,« je povedal Zorman. In še po nečem so znani dobrodelni koncerti skupine The Eccentrics – po voditeljih, ki dogodke povezujeta. Oba, Ana in sin Anže, ki sta v invalidskih vozičkih, sta se v vlogo voditeljev prireditve že odlično vživela.