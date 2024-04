»Mina iz časov ruske invazije na Afganistan je eksplodirala medtem, ko se je z njo igralo devet otrok - pet deklet in štirje fantje, ki so bili stari med štiri in deset let,« so sporočil regionalne oblasti.

Nesreče na minskih poljih so v Afganistanu pogoste. Mine pa poleg obdobja ruske invazije izvirajo tudi iz poznejših obdobij talibanskih vlad in posredovanja zahodnih velesil, ko so se dogajali spopadi.

Eksplozije min so eden od najpogostejših vzrokov smrti pri afganistanskih otrocih. Tako je ob eksploziji mine v provinci Herat tudi v nedeljo umrl otrok, pet ljudi pa je bilo poškodovanih.