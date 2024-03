Tjaša Kysselef zmagovalka svetovnega izziva v Antalyi

Slovenska telovadka Tjaša Kysselef, ki se je to sezono vrnila po operaciji in dolgotrajnem okrevanju, je na prvem svetovnem izzivu sezone v Antalyi zmagala na preskoku. Kysselef je v današnjih finalih po orodjih slavila s 13,017 točke. To je bila zanjo peta zmaga v svetovnem pokalu v karieri in obenem prva po Kairu 2022.