Številka, ki je bila obljubljena vsakemu od četverice teroristov, ki so v Moskvi postrelili več kot 130 ljudi je bila 5000 dolarjev denarnega nadomestila, skupaj torej 20.000, kar pomeni, da je bila vsaka od žrtev »vredna« piškavih 130 dolarjev. Ni nujno, da te tovrstne primerjave spreletijo, je pa za to vedno več razlogov in okoliščin, obenem pa se lahko spomnimo italijanskega navijača, ki je leta 1999 storil samomor, v poslovilnem pismu pa navedel, da se ne vidi na svetu, v katerem je mogoče, da je neki nogometaš tako drag, kot je bil tistega leta Christian Vieri, potem ko je za prestop iz Lazia v Inter dobil tedaj rekordnih 43 milijonov evrov.

Depresivna so ta razhajanja, pa vendar se je pred ljubljanskim hotelom, v katerem je Ronaldo bival, zbralo veliko število ljudi. »Zakaj?« vprašam najstnico, ki bi jo prej pričakoval pred hotelom, v katerem biva Billie Eilish, ne pa Ronaldo. »Da vidim, kakšen je v resnici,« odgovori in, zdi se, ponudi pravi odgovor. Da vidiš, kakšen je v resnici nekdo, ki ga poznaš iz medijev in ki je vreden neprimerno več od vseh nas samo zato, ker je malenkost hitrejši in spretnejši z žogo. Morda je (vsaj nekaterim) slovenski ligaški nogomet zato znosnejša predstava od vrhunskega svetovnega nogometa. Ker ni takšnih razhajanj.

Ob koncu tedna bosta na sporedu zgolj dve tekmi, kajti zaradi velikonočnih praznikov se je večji del tega kroga odigral že v petek. Na prvi sobotni tekmi se bosta pomerila Olimpija in Koper, tokrat na prenovljeni stožiški zelenici, kar bi po osnovni logiki moralo koristiti gostiteljem. Olimpiji v spomladanskem delu prvenstva ni uspelo bistveno zmanjšati zaostanka za vodilnim Celjem, čeravno je imela tak načrt. In ga nemara še vedno ima, del njega pa je malodane nujna zmaga nad Koprom, ki je z zmago proti Muri stabiliziral položaj na lestvici in v Ljubljano prihaja tradicionalno zagrenit rezultat nogometašev Olimpije. 1,50 je stavniška kvota na zmago Olimpije, nekaj več (1,70) pa za stavo, da bosta gol dali obe ekipi, kar je ob hitrem protinapadu Kopra povsem možno.

Na drugi tekmi bo vodilno Celje gostilo trmasti Aluminij, ki na predzadnjem mestu nima razloga za taktiziranje, kar obeta odprto tekmo z veliko goli, 1,98 pa je ​stavniški koeficient, da bosta zadeli obe ekipi.