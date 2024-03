Zaradi interventnih ukrepov ob zdravljenje

Interventna zdravstvena zakonodaja, ki jo je državni zbor sprejel tik pred koncem lanskega leta, ima resne stranske učinke. Ljudje, ki so bili zavarovani prek svojcev in imajo neporavnane dolgove iz preteklosti, so začeli nenadoma izgubljati dostop do velikega dela zdravljenj.