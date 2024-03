Popisovanje cen živil je dokončno ugasnilo

Vlada se je jeseni 2022 namenila s popisom cen košarice osnovnih živil zajeziti njihovo divjanje. Prvi popis je bil 13. septembra 2022; rezultate so predstavili šest dni kasneje. Glede na to, kako so se lotili tega projekta, smo v Dnevniku že 30. septembra 2022 zapisali: “Projekt popisovanja cen živil je klinično mrtev.” Včeraj, 17 mesecev in 29 dni kasneje, je njegovo smrt razglasilo tudi ministrstvo.