Nasilje na spletu je nasilje brez možnosti pobega

Strokovnjaki z različnih področij opozarjajo, da so postale objave na spletu in družbenih omrežjih navidezna resničnost, v katero verjame množica otrok in mladostnikov. Številni med njimi se zaradi stisk in maščevalnih vzgibov čedalje pogosteje zlomijo pod težo medvrstniškega nasilja in sovražnega govora.