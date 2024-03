V zadnjih dneh so hekerski napadi ohromili delovanje več spletnih strani. Onemogočen je bil dostop do uradne spletne strani predsednice republike, Letališča Ljubljana, podjetja Krka, časopisa Delo, portala MMC in spletna stran SI-TRUST. Nocoj se je seznamu pridružila tudi spletna stran Policije.

Kot so v primeru nedelovanja spletne strani predsednice republike pojasnili na nacionalnem odzivnem centeru za kibernetsko varnost SI-CERT, razlog za nedostopnost ni bil hekerski vdor, pač pa je šlo za DDoS napad oziroma »napad onemogočanja na daljavo«. Pri slednjem gre za to, da so napadalci spletno mesto preplavili z množičnim prometom, ki ga običajno generirajo s pomočjo okuženih sistemov. »Okuženi sistemi so povezani v t.i. botnet – mrežo okuženih računalnikov. Zaradi velikega povečanja prometa spletni strežnik ne more obdelati vseh zahtevkov, zato spletna stran na zunaj deluje nedosegljiva,« so pojasnili in dodali: »Če zelo poenostavimo – predstavljajte si, da v manjšo vaško gostilno prispe velika skupina turistov, ki s številnimi naročili popolnoma ohromijo delovanje kuhinje.«