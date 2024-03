#intervju Aleksander Merlo: Ne dotikajte se pravice, ki jo je ženska že pridobila

Njegov oče je bil zdravnik in njegov sin je zdravnik. “Popolnoma jasno mi je, kaj pomeni biti zdravnik,” pravi. In to dobro vedo tudi vsi, ki so se kdaj srečali z njim. V 45 letih je pomagal pri številnih porodih, okoli 15.000 jih je bilo. “Ko se vse dobro konča, je to res užitek, je pa stalen stres.”