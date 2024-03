Pot v mir

Vojna v Ukrajini se je prevesila v tretje leto, vojna v Gazi se bliža polletju. Ne ena ne druga v tem času nista razrešili asimetrije, zaradi katere je do obeh sploh prišlo. Zato na obzorju še ne zaznavamo njunega konca. Z vojnami je pač tako, da šele po njihovem koncu, post festum ugotovimo, kdaj je napočil usodni trenutek, ki jih je odločil, in jih nadaljevanje ni moglo več z ničimer spremeniti. Papež Frančišek je v nedavnem intervjuju za švicarsko televizijo pozval Ukrajino k »pogumu, da dvigne belo zastavo«, da bi s priznanjem poraza omogočila pogajanja z Rusijo, skrajšala vojno ter zmanjšala zlo smrti, trpljenja in uničenja. Podobno čutijo in dojemajo vojno tudi mnogi mirovniki po Evropi in pri nas. Tako bi jo rade volje končal tudi Putin. Zelenski je, pričakovano, takšno junaštvo imenoval – nacionalna izdaja.