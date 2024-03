Pustite nas na miru

V Sloveniji res vlada kontinuiteta. In to ne od včeraj. Tako je bilo že v časih, ko smo morali pošiljati naše fante na misije v križarske vojne, da bi osvobodili Kristusov grob. To je bilo v nasprotju z narodnim duhom. Tisočletni sen Slovencev je bil, da bi bili sami. Nič nočemo imeti z nikomer. Sami sebi smo dovolj. Pustite nas na miru. Tako je bilo v srednjem veku in tako je danes.