Kalili je v nesreči pri delu v tovarni sladkorja izgubil tri prste, zatem pa je začel delati kot sprevodnik vlaka, je tiskovni agenciji AP povedal Steve Sue, ki je o izvoru priljubljene geste posnel dokumentarni film. Otroci, ki so skakali na vlak, da bi se peljali brez vozovnice, so skrčili tri prste na roki in s tem posnemali Kalilijevo roko ter si tako sporočali, ali je kje v bližini ali ne. Njegova pravnukinja Mailani Makainai je ganjena ob tej zgodbi, saj pravi, da odraža sočutje, češ, manjkajo mu trije prsti, torej ga bom pozdravil tako kot lahko on mene. V zadnjih letih je pozdrav postal popularen po vsem svetu, na družbena omrežja so ga ponesli tudi številni zvezdniki, med njimi nogometaša Neymar in Ronaldinho, v času epidemije pa je bil priročna alternativa rokovanju. Na Havajih so se sedaj odločili, da bodo priljubljeni pozdrav opredelili kot uradni pozdrav te ameriške zvezne države in zaščitili njegov izvor.