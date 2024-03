Lanska izvedba kolesarskega praznika, ko se ob trasi zbere več sto tisoč ljudi v najbolj kolesarski državi na svetu, bo za vse večne čase zapisana v zgodovino slovenskega kolesarstva in športa nasploh. Izjemno zahtevno, več kot 270 kilometrov dolgo dirko je z vrhunsko pripravljenim napadom na tlakovcih na severu Belgije dobil kolesar številka ena na svetu Tadej Pogačar (UAE Emirates). Njegovemu silovitemu pospešku ni mogel slediti niti svetovni prvak Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck); kot je priznal Pogi, je takrat prišel do ene najlepših in najbolj cenjenih zmag v svoji karieri. Ker se 25-letni kolesar s Klanca pri Komendi letos pripravlja na dvojček Giro-Tour, ga na De Rondi tokrat ne bo. »Ko Tadeja ni na startu, je za nas veliko lažje. Preostali kolesarji smo veliko bolj izenačeni in dirka postane veliko bolj predvidljiva. Če je na dirki tudi Pogačar, se lahko zgodi kar koli,« je kar nekoliko z nasmehom odsotnost prvega kolesarja sveta na nedeljski, 270,8 kilometra dolgi dirki med Antwerpnom in Oudenaardejem pozdravil drugi slovenski adut za visoka mesta Matej Mohorič (Bahrain-Victorious).

Neporavnani računi

Kolesar iz Podblice pri Kranju se je še v torek mudil v Sloveniji, nato pa se je v četrtek podal v Belgijo, kjer je začel, kot pravi sam, sveti teden: »Ne le zaradi velike noči. Predvsem zaradi dirke po Flandriji in naslednji teden dirke Pariz–Roubaix, ki mi je še malo bolj pri srcu. Z mislimi sem povsem pri Flandriji, a priznam, da se mi v sanjah kdaj prikrade tudi misel na meni še ljubšo dirko.« Z izkupičkom prvega dela sezone je 29-letnik polovično zadovoljen. Predvsem ga nista navdušila rezultata na prvih dveh belgijskih klasikah, ko je bil 13. in 15. »Želim se boriti za stopničke ali zmago. Tega sem sposoben, saj sem še malenkost bolje pripravljen kot lani. Tudi z dirko po Flandriji imam še neporavnane račune. Edina klasika, kjer še nisem bil niti med najboljših dvajset, lani sem tudi grdo padel,« se Matej Mohorič spominja vseh težav na eni najbolj priljubljenih dirk v svetu kolesarstva.

»Belgija je najbolj kolesarska država in zmaga na dirki po Flandriji domačinom pomeni izjemno veliko. Pri meni pa je že od nekdaj bolj priljubljen Roubaix. Obe imata kockaste odseke, a se ti ne morejo primerjati med seboj. Na francoskih poljih so veliko bolj barbarski,« je bil tradicionalno zgovoren aktualni svetovni prvak v vožnji po makadamu.

Razredčena konkurenca

»V Belgiji je veliko komolčkanja, to mi včasih predstavlja težavo. Ampak tokrat bom startal z nožem v ustih. Imam svoj načrt,« je bil še odločen Mohorič. V mislih je imel predvsem to, kako se vključiti v predvideni troboj favoritov: Van der Poel, Wout van Aert in Mads Pedersen. Ker so stvari v kolesarstvu zelo nepredvidljive, se je najožji krog zelo zožil po četrtkovem hudem padcu na dirki skozi Flandrijo. Domači ljubljenec van Aert je že prestal operacijo ključnice, zlomil si je tudi rebra in ga na dirki ne bo. Čebele bo tako vodil Matteo Jorgenson, Američan pa še ni prepričan, ali bo lahko računal na pomoč Jana Tratnika, njegov nastop še ni potrjen. Pedersen (Lidl-Trek) je bil udeležen v istem padcu kot van Aert, a si ni ničesar zlomil, tako da bo jutri ob 10. uri na startu, toda njegova pripravljenost ni stoodstotna. Izraziti favorit ostaja zgolj svetovni prvak Mathieu van der Poel, ki bo imel na hrbtu tarčo za številne kolesarje z Mohoričem na čelu. Slovenske barve bosta zastopala še Matevž Govekar, ki bo v službi kapetana Mohoriča, in izkušeni Luka Mezgec za Jayco-AlUlo, ki pa bo v službi Michaela Matthewsa.

21. mesto (2022) je najboljša uvrstitev Mateja Mohoriča na dirki po Flandriji v treh nastopih. Enkrat je bil 41. (2019), lani pa je odstopil.

*** V Belgiji je veliko komolčkanja, to mi včasih predstavlja težavo. Ampak tokrat bom startal z nožem v ustih. Matej Mohorič, kolesar