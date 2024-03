Tako eni kot drugi bi si želeli, da medsebojna tekma v predzadnjem krogu lige ABA ne bi odločala o čem pomembnem, a je realnost drugačna. V Novem mestu bo na današnjem obračunu med Krko in Cedevito Olimpijo na kocki veliko. Medtem ko se dolenjsko moštvo krčevito bori za obstanek in mu voda že pošteno teče v grlo, saj za predzadnjim Mornarjem zaostaja za zmago, pa si Ljubljančani v četrtfinalu želijo prednost domačega parketa. V boju za četrto mesto jim je največji tekmec Mega, ki ima poraz več, a bi bila ob morebitnem enakem razmerju zmag in porazov v prednosti. V medsebojnih obračunih sta bila kluba uspešna pred domačimi navijači, a je srbski zmagal z večjo razliko. Nekaj malega upanja za četrto mesto ima le še Zadar.

Krka še ne ve, kaj prinaša morebitno zadnje mesto

Medtem ko se redni del lige ABA bliža koncu, je pred naslednjo sezono še veliko neznank. Kot vse kaže, bo v jadransko tekmovanje vstopil BC Dubai, a preden bo to postalo povsem uradno, morajo klubi rešiti še nekaj perečih vprašanj, med drugimi tudi tisto o lastniški strukturi lige. Zapletov naj bi bilo v tem pogledu vse manj, bolj pereče je dejstvo, da predvsem Krka in Mornar, ki se borita za obstanek, še ne vesta, kaj zadnje mesto v ligi pravzaprav prinaša. Ob priključitvi kluba iz Dubaja je namreč praktično neizbežno, da bodo ligo razširili na 16 klubov, to pa bi pomenilo, da zadnjeuvrščeno moštvo ne bi avtomatsko izpadlo v drugo ligo ABA, temveč igralo kvalifikacijski tekmi na dve zmagi proti poražencu v finalu drugokakovostnega jadranskega tekmovanja.

Čeprav v Novem mestu zagotovo močno navijajo za omenjeni scenarij, bodo v preostalih dveh krogih poskušali narediti vse, da si obstanek zagotovijo na parketu. Na letošnjih dveh medsebojnih obračunih so Olimpijo kar namučili. Manj na prvem v Tivoliju v ligi ABA, precej bolj pa na Kodeljevem v finalu pokala, kjer pa je bila roko na srce Olimpija zaradi številnih poškodb močno zdesetkana. »Za nas je predvsem pomembno, da bi igralci, ki so poškodovani, lahko pomagali. To je tudi naša največja težava, saj imamo dovolj časa za počitek in pripravo na tekmo. Letos smo se dvakrat že pomerili. V pokalu smo bili precej blizu, a je bila tudi Olimpija precej oslabljena. Glede na to tekmo se pri nasprotniku vračata Stewart in Cobbs, ki jim pomenita ogromno. Predvsem Stewart je eden od tistih igralcev, ki lahko nagnejo jeziček na tehtnici na Olimpijino stran. A vseeno – igramo doma in vemo, v kakšnem položaju smo. Na vsak način bomo poskušali iskati priložnost, da bi točki ostali v Novem mestu,« pravi trener Krke Gašper Okorn, ki je na zadnji tekmi državnega prvenstva proti LTH Castings pogrešal Jana Špana, Jairusa Hamiltona, Marka Radovanovića in Jurija Macuro. Da je Olimpija favorit, priznava tudi Miha Cerkvenik: »Olimpija v ligi ABA kaže zelo dobre predstave. Je favorit, a bomo v naši dvorani in pred svojimi navijači, za katere upam, da jih bo čim več, skušali prikazati borbeno in agresivno košarko. Upam, da jih lahko presenetimo.«

Olimpija v Novem mestu nazadnje pred 695 dnevi

Cedevita Olimpija, ki je nazadnje v Novem mestu gostovala pred 695 dnevi, s Krko od združitve na šestih obračunih lige ABA še ni izgubila. »Zadnji krogi v regionalnem tekmovanju vedno o nečem odločajo. Obračun v Novem mestu je pomemben tako za nas kot tudi za Krko. Mi lovimo dober položaj na lestvici pred začetkom končnice, naši tekmeci pa se borijo za obstanek v ligi. Skrivnosti med ekipama ni veliko, glede na to, da smo se v tej sezoni pomerili že dvakrat. Odločali bodo pristop, energija in osredotočenost,« sporoča trener Cedevite Olimpije Zoran Martić.

Liga ABA, 25., predzadnji krog: Zadar – FMP 72:75 (Božić 26; Kuzmić 18, Rebec 16), danes ob 17. uri: Krka – Olimpija, ob 19. uri: Mornar – Borac, ob 21. uri: Cibona – Igokea, jutri ob 18. uri: Mega – Split, ob 19.30: Budućnost – Partizan, ponedeljek ob 18. uri: Crvena zvezda – Studentski centar.