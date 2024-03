Zdaj 59-letni brat pokojne princese Diane ima veliko grdih spominov na varuške, ki jih je imela bogata aristokratska družina Spencer. Varuške so igrale toliko večjo vlogo, ker njegove matere Frances Shand Kydd, tako pravi grof, materinstvo ni zanimalo, čeprav je rodila pet otrok. Prvi otrok je bila hčerka Sarah (1954), s katero je leta 1978 krajši čas hodil kralj Karel III., takrat prestolonaslednik Charles. »Na misel mi ne pride, da bi se poročila z njim. Nisem zaljubljena vanj in ne bi se poročila z nekom, ki ga ne ljubim, pa naj je smetar ali angleški kralj,« je leta 1978 dejala Sarah, ki je bodočemu kralju predstavila mlajšo sestro Diano, ko je ta imela 16, on pa 29 let. Drugi otrok je bila hčerka Jane (1957), tretji sin John, ki je umrl istega dne, kot se je rodil, četrti otrok je bila Diana (1961) in peti sin Charles (1964), ki je kot edini moški potomec po smrti očeta Johna Spencerja (leta 1992) pri 27 letih podedoval ne samo grofovski naslov, ampak tudi družinsko posestvo Althrop.

Starša sta se razšla leta 1967, ločila pa dve leti zatem. Oče je dobil izključno skrbništvo nad otroki. »Oče je bil tih in ljubeč, mati pa ni bila niti malo materinska. Ne po svoji krivdi. Od nekdaj je bila zaljubljena v nekoga drugega. Obsedena z njim,« je dejal grof Spencer. Z Diano sta bila še majhna, ko sta se starša razšla. Toliko bolj sta se zbližala, »ker sta bili starejši sestri vedno proč od doma, v šolskih internatih«. Grof piše, da so se varuške znašale nad njim, Diano in starejšima sestrama. Ena tako, da je prijela po dva in ju z glavo udarjala drugega ob drugega. Dogajalo se je tudi njemu in Diani, ki pa ji je druga varuška edini prizanesla, a je ob tem kaznovala brata in sestri. Na skrivaj jim je dajala odvajala, zaradi katerih so bili kar naprej bolni. Starša, ki nista ničesar posumila, grof opisuje kot odklopljena od otrok.

Peklenski internat

V zelo znanem zasebnem deškem internatu Maidwell Hall, kamor ga je oče pri osmih letih poslal na petletno šolanje, so zlorabe postale veliko hujše. In tudi spolne. Pri enajstih letih ga je v internatu začela spolno zlorabljati ženska, ki naj bi skrbela za psihično in čustveno dobrobit gojencev. Tako imenovana pomočnica šolske matrone. Opisuje jo kot perverzno krvoločno pedofilko, ki je vsako šolsko leto izbrala fanta, s katerim je spolno občevala. Druge je spolno zlorabljala na druge načine. »Njen nadzor nad očaranimi fanti je bil popoln, saj smo bili lačni ženske topline in smo si obupno želeli pozornosti in naklonjenosti,« piše grof, ki to žensko krivi za to, da je hotel imeti spolne odnose veliko prezgodaj. Nedolžnost naj bi izgubil pri dvanajstih z italijansko prostitutko. Tretjič poročeni grof, ki ima sedem otrok, jo krivi tudi za razpad obeh zakonov zaradi (njegove) nezvestobe. Te ženske ne imenuje, imenuje pa ravnatelja, o katerem pravi, da je bil sadist, ki se je spolno naslajal, ko je pretepal njega in druge fante. Nekaj podobnega pripisuje učitelju latinščine. Šolanje v tem internatu opisuje kot »peklensko izkušnjo«. »Internati imajo uničevalni učinek na družbo,« je grof Spencer ponavljal v vrsti intervjujev, ki so se pojavili, preden je ta teden izšla njegova knjiga (v glavnem grdih) spominov. Zaradi pretepanja in spolnih zlorab v internatu so ga, dokler ni napisal te knjige, vse življenje »spremljali demoni«. Ne ustavlja se pri osebnih posledicah šolanja v dragih zasebnih internatih, ki so neke vrste valilnice vladajočega razreda v Britaniji. Po njegovem je »kultura« šolanja v teh internatih vplivala na nekatere ljudi, ki so vodili Britanijo. V novejšem času na misel prideta David Cameron in Boris Johnson. »Ko gre vse narobe, kot je šlo v mojem internatu, prideš ven zelo poškodovan. Sam vsekakor sem, pomislite pa na ranjenost drugih ljudi, ki so končali na vplivnih položajih. Govorim o stoletjih, ne samo o svojih sodobnikih,« je dejal grof, ki meni, da te ta oblika šolanja proč od doma oropa empatije, ker si izpostavljen surovosti in zlorabam. Učinki šolskih internatov, ki so še vedno priljubljeni med britansko smetano, so bili po grofovem mnenju škodljivi za družbo, za britanski imperij in za vsa ozemlja pod britansko krono.