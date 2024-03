»Teden dni je v politiki dolgo časovno obdobje,« je znana misel nekdanjega laburističnega premierja Harolda Wilsona. Za zdajšnjega konservativnega premierja Rishija Sunaka je bil minuli teden neskončen. Njegov majavi stolček se je še bolj nevarno zamajal, ko sta odstopila dva državna sekretarja, ki sta mu bila doslej lojalna, in je moral na hitro izpeljati mini reorganizacijo vlade. Oba sta hkrati sporočila, da na prihodnjih volitvah ne bosta kandidirala za poslanca, s čimer se je število konservativnih poslancev, ki so zapustili parlament ali napovedali, da ne bodo vnovič kandidirali, povzpelo na 63. Za dobro mero je več Sunakovih svetovalcev prenehalo svetovati njemu in prešlo h Keiru Starmerju, voditelju opozicijskih laburistov, ki imajo že od oktobra v raziskavah javnega mnenja najmanj 20-odstotno prednost pred konservativci. Ob takšni prednosti bi laburisti na volitvah osvojili 451 od 650 poslanskih sedežev (za večino jih potrebujejo 326), konservativci pa samo 113 (druge stranke 86).

Enoodstotna verjetnost zmage

Najbolj je Sunaku ta teden velikonočne praznike pokvaril legendarni nezmotljivi John Curtice, profesor politike in največji poznavalec volilnega vedenja Otočanov, ko je ocenil, da je verjetnost, da bodo konservativci zmagali na volitvah, enoodstotna oziroma da je verjetnost, da bodo zmagali laburisti, 99-odstotna. Ocenil je, da je skrajno malo verjetno, da bi konservativci to lahko preprečili, ne glede na datum volitev. Najpoznejši možni datum je 28. januar 2025.

Sunak jih je napol napovedal za letošnjo jesen, vendar je pod pritiskom tistih, ki mu ostajajo zvesti, naj jih razpiše prej, dokler jih še lahko, ker se bojijo, da jeseni ne bo več premier. Navijajo za razpis junijskih volitev, ker mislijo, da bodo vplivni kritiki v stranki izsilili volitve vodje stranke (zmagovalec avtomatično postane premier, če je stranka na oblasti). Če ne prej, po majskih lokalnih volitvah (2. maja), na katerih konservativcem napovedujejo volilno katastrofo. Za volitve vodje stranke mora 53 konservativnih poslancev pisno izraziti nezaupnico premierju. Pisma naj bi se nabirala. Bilo naj bi jih že 40.

Zvezda s kronanja

Sunakovi kritiki že imajo svojo »izvoljenko«, s katero naj bi načrtovali Sunakovo rušenje. To je 51-letna Penny Mordaunt, voditeljica poslanske zbornice (visok ministrski položaj), čeprav je bila, resda tesno, v bitki za premierski položaj dvakrat poražena. Prvič jo je premagala Liz Truss, drugič Rishi Sunak. Obakrat je bila favoritka med člani stranke, o izidu pa so odločali samo njeni poslanci. Postala je nepričakovana »zvezda« kronanja Karla III., med katerim je 51 minut brezhibno držala in nosila težak državni meč, simbol avtoritete novega monarha, preden ga je izročila kralju. Penny Mordaunt je zanikala sodelovanje v domnevni zaroti proti Sunaku, ki naj bi vseeno vse bolj »paničaril«. In postajal vse bolj samokritičen. Kapitan naj bi zadnji zapustil potapljajočo se ladjo.