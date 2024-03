Mestni svetnik Levice Arne Jakob Zakrajšek je v pobudi Mestno občino Ljubljana opomnil, da je Spomenik revolucije, ki danes stoji na Trgu republike, spomenik državnega pomena, kar je postal z odlokom o razglasitvi območja Trga republike v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena. Zato meni, da bi morala občina upoštevati varnostni režim, ki med drugim vključuje tudi redno in strokovno vzdrževanje ter obnavljanje celote in ovrednotenih sestavin spomenika. »Vendar pa se to na Spomeniku revolucije dolga leta ni izvajalo in se še vedno ne izvaja,« je opozoril. Kot opaža, se spomenik zarašča, posamezne elemente pa je že načel zob časa.

Na Mestni občini Ljubljana so pojasnili, da se na oddelku za kulturo že dalj časa ukvarjajo s pripravo projektne dokumentacije za prenovo celotnega območja spomenika državnega pomena. »Pridobili smo že konservatorski načrt za prenovo spomenika, ki je predpogoj za pristop k prenovi,« so zapisali. Ocenjena vrednost celovite obnove spomenika je 1.276.723 evrov. Po podrobnejšem pregledu stanja so ugotovili še, da je pred obnovo oziroma sanacijo spomenika potrebna temeljita statična sanacija Trga republike. Obnovo bodo zato začeli izvajati šele, ko bo Trg republike statično saniran. Ob tem pričakujejo, da bo ministrstvo za kulturo razpisalo sredstva za obnovo spomenikov državnega pomena, ki so v lasti lokalne skupnosti, saj bi bil brez sredstev strošek obnove previsok.

Želijo spomenik osamosvojitve

Nekdanji predsednik republike Milan Kučan je lani javnosti predstavil idejo, da bi Spomenik revolucije zamenjali s spomenikom osamosvojitve. Kot je izpostavil za 24ur, bi bilo pravilno, da bi Slovenci imeli na trgu, kjer smo ob osamosvojitvi prvič izobesili svojo zastavo, obeležje, ki bi povezalo slovensko družbo. Predlog je proučila tudi vlada, ki je Upravi Republike Slovenije za vojaško dediščino v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi naložila, da pripravi izhodišča za postavitev spomenika in jih predloži v potrditev vladi. Junija lani so sprejeli sklep o ustanovitvi komisije za pripravo izhodišč za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve. Vodi jo državni sekretar na obrambnem ministrstvu Rudi Medved. Komisija do sedaj še ni pripravila poročila o lokaciji spomenika osamosvojitve.

1.276.723 € je ocenjena vrednost celovite obnove spomenika.