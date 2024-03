Nepreslišano: Grega Repovž, odgovorni urednik

Socialdemokrati so od Boruta Pahorja s hojo po tretji poti postali pod popkom liberalni, nad popkom pa ostali demokrati, socialno pa se je ob tem nekje izgubilo. Danes nimajo niti enega ministrstva, ki bi se s tem ukvarjalo, vozijo se v kabrioletih in se gredo predvsem finančne špekulacije na presečišču javnega denarja in zasebnih interesov. Kar je res žalostno. Seveda je v nevarnosti, da se ji bo to zgodilo, praktično vsaka stranka, a dejstvo je, da so SD v zadnjih letih res prevzeli prav tovrstni »maherji«. Postali so tudi njen zaščitni znak. Prava socialdemokracija kot ideologija blaginje danes živi le še v sicer starajočem se članstvu stranke. In prav to članstvo je bilo zato tako zelo nezadovoljno in besno, da je stranko prisililo v kongres po izbruhu afere Litijska, ker je nenadoma vsa Slovenija videla, da so stranko SD dejansko prevzeli ti »maherji« in da je vse, kar jim je že leta puščalo slab okus in občutek, preprosto res.