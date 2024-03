»Lep pozdrav za teto z ameriškega konzulata v Banjaluki, ki vsak dan hodi po bankah in pregleduje račune ter grozi z raznimi stvarmi, če ji kaj ni všeč. Jaz sem svoj račun zaprla, tako da mi je vseeno, drugi pa se pozanimajte, kdo vam vodi račune in od kod ima neka Američanka pravico zahtevati od banke kar koli na vpogled,« je zapisala. Nato je nadaljevala, naj se vsi, ki so jim zaprli račune, obrnejo na agencijo Republike Srbske za bančništvo in vprašajo za mnenje, ali obstajajo kakšne ovire za odprtje računa na banki, ko dobijo mnenje, da ovir ni, pa naj gredo na banko in poskusijo to storiti. »S tem mnenjem greš potem na banko in zahtevaš, naj ti spet odprejo račun, če nočejo tega storiti, pa naj to pisno obrazložijo, s čimer jih lepo tožiš, pa bomo videli. Direktno v Strasbourg!« je zapisala. Nato se je še vprašala: »Kaj pomeni zapreti vse račune? Spraviti ljudi do tega, da so izključeni iz normalnega življenja? Zakaj? Ker je tako rekla Amerika?«

Dodikova hči, ki so ji banke pred kratkim zaprle račun sklada Srbska hiša, na čelu katerega je bila, je še sporočila, da gre za nore obtožbe Amerike, ki je nekatere po njenem mnenju označila za krive zato, ker mislijo s svojo glavo in ne podpirajo »kolonialnega upravljanja v državi Bosni in Hercegovini«. Jabolko res ne pade daleč od drevesa. x