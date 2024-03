Sprva je Wilsonova britanskega igralca v zvezi s svojo prihajajočo knjigo omenila, ne da bi ga imenovala, ko je na družbenih omrežjih zapisala, da nekdo pokuša preprečiti, da bi mediji poročali o njeni novi knjigi. Obenem je sporočila, da bo knjiga izšla in da bodo vsi izvedeli resnico. Minuli teden je bila jasnejša in neposrednejša. »Ne bodo me ustrahovali ali utišali dragi odvetniki ali krizni menedžerji za odnose z javnostmi,« je zapisala na instagramu. »Tisti kreten, o katerem govorim v enem poglavju moje knjige, je Sacha Baron Cohen.«

Wilsonova ni razkrila, kaj je v knjigi napisala o njem, je pa njegov tiskovni predstavnik za CNN zatrdil, da so njene trditve lažne. »Čeprav cenimo pomen tega, da ljudje spregovorijo, so te očitno lažne trditve v neposrednem nasprotju z obsežnimi podrobnimi dokazi, vključno z dokumenti, filmskimi posnetki in pričevanji prič, ki so bile prisotne pred produkcijo The Brothers Grimsby, med njo in po njej,« je sporočil. Wilsonova je že pred osmimi leti razkrila, da je Baron Cohen želel, da bi posnela goli prizor v filmu The Brothers Grimsby, kar je zavrnila.