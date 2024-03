Instalacija je v tej regiji na ogled prvič, poetično pa se nanaša tudi na letošnjo temo festivala Sonica Glocalisation. »Cascade vizualizira tiste infrazvočne frekvence v naravi, ki pticam selivkam pomagajo pri navigaciji na njihovih poteh že stoletja, zadnja leta pa te naravne frekvence zaradi industrializacije in klimatskih sprememb izginjajo,« piše v opisu razstave. Edini stalni vir infrazvočnih frekvenc v naravi so slapovi, ki ustvarjajo izredno nizke zvoke, ki lahko potujejo do 400 kilometrov. Človeškemu ušesu so te frekvence neslišne, zaznavajo pa jih nekatere ptice selivke, ki jih na svojih potovanjih uporabljajo kot navigacijo. Njihova sposobnost, da te frekvence slišijo daleč od slapov in si zapomnijo njihovo lokacijo, postane senzorična osnova za selitve na dolge razdalje.

Namen projekta Cascade je opozoriti na te nevidne resničnosti, s tem da infrazvočne frekvence slapa pretvori v imerzivno izkušnjo za občinstvo. Generativni kolaž infrazvočnih posnetkov velikih slapov se predvaja prek 128 majhnih zvočnikov, ki zaradi svojih dimenzij ne morejo reproducirati infrazvoka, ampak pri poskusu njihovega oddajanja ustvarjajo vibracije, ki se vizualizirajo preko svetlečih optičnih vlaken.

Instalacija bo na ogled do 28. aprila, tudi v času festivala elektronske glasbe in tranzitornih umetnosti Sonica, ki je napovedan med 18. in 20. aprilom.