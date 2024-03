Fotografije, ki jim je vdihnil dušo

Mojster fotografije Janez Korošin je te dni dobil veliko fotografsko monografijo, ki je nastajala kar 12 let, v njej pa so črno-bele fotografije, portreti in krajine po izboru dr. Primoža Lampiča. Izid spremlja manjša razstava v kapeli Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ki bo na ogled do 19. maja.