Kot je mogoče videti na posnetku, je Titchmarsha mogoče videti klečati na gredici, spodnja polovica njegovega telesa pa je zamegljena, da se ne vidijo kavbojke, ki jih nosi. Nam Sung Wook, profesor severnokorejskih študij na korejski univerzi v Seulu, je za CNN dejal, da cenzura kaže, da Severna Koreja strogo izvaja omenjeni zakon, katerega cilj je prebivalcem Severne Koreje prepovedati posnemanje drugih držav, vključno s tem, kako so oblečeni in kako govorijo.

Peter Ward, raziskovalec na Inštitutu kralja Sejonga v Južni Koreji, pa je ob vsem skupaj pripomnil, da je cenzura del boja proti antisocialistični kulturi in ideologiji. »Modre kavbojke so povezane z 'dekadentno' zahodno kulturo, kot so bile v Sovjetski zvezi,« je pojasnil, intenzivnost boja proti njej pa se je okrepila zlasti po letu 2020, ko je bil sprejet zakon o zavračanju reakcionarne ideologije in kulture, ki prebivalstvu prepoveduje distribucijo, gledanje ali poslušanje kakršnih koli kulturnih vsebin, ki se štejejo za antisocialistične.

Titchmarsh je za BBC ob tem razkritju medtem sicer povedal, da se nikoli ni videl kot nevaren subverziven imperialist, ampak ga imajo za precej prijetnega in neškodljivega.