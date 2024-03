Celjski kriminalisti so v teh dneh opravili 10 hišnih preiskav pri osumljencih, ki naj bi s prirejenimi vrednostmi naročil ogoljufali zdravstveno ustanovo na celjskem koncu - po naših neuradnih informacijah zdravstveni dom v Žalcu. Kot so pojasnili na celjski policijski upravi, so kriminalisti zaključili predkazenski postopek, v sklopu katerega so preiskali 40 kaznivih dejanj nedovoljenega sprejemanja daril in nedovoljenega dajanja daril.

Osumljenih je sedem fizičnih oseb, trije samostojni podjetniki in zastopnika dveh gospodarskih družb, ki so od leta 2022 različne storitve organizirali »z izbiro favoriziranih ponudnikov, ki so sami priskrbeli konkurenčne ponudbe, kar pomeni, da je zavod postopek javnega naročanja izvedel zgolj formalno in ne v skladu z načeli o javnem naročanju in dobrem gospodarjenju z javnimi sredstvi,« so sporočili celjski policisti. Med preiskavo so ugotovili tudi, da sta osumljenca, ki sta bila zaposlena v zdravstvenem zavodu, preostalim osumljencem sporočala podatke o višini sredstev, ki jih ima zdravstveni dom na voljo za posamezni posel. »S tem sta favoriziranemu ponudniku omogočila, da se je s ponudbo čim bolj približal maksimalni vrednosti razpoložljivih sredstev zavoda. Na ta način so favorizirani ponudniki cene storitev, v zameno za pridobitev posla, dvignili do 30 odstotkov od takrat veljavnih cen na trgu,« so izsledke preiskave pojasnili na policiji.