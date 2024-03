Skoraj istočasno sta iz avtomobila stopila še njegova kolega in se ob videnem – sprednja maska in luč sta bili povsem uničeni – le prijela za glavo. A sta se že v naslednjem na široko smejala, kot da se je zgodilo nekaj blazno zabavnega.

Dogodek nam je z zgornjimi besedami opisala naključna mimoidoča, sami ga nismo videli, smo pa slišali predirljiv zvok cviljenja gum in glasen pok, ki je sledil. Pravzaprav je bilo vse skupaj srečno naključje, da je bila poškodovana le pločevina. Le malce po trku je namreč mimo postaje izza ovinka prišel par z vozičkom in z grozo smo pomislili, kaj bi bilo, če bi hodil malo hitreje in bi se tam znašel kakšne pol minute prej. Ali pa če bi na postaji kdo čakal na avtobus!

Opisani dogodek na slovenskih cestah na žalost ni osamljen primer, označili pa bi ga lahko kot šolski primer objestne, agresivne vožnje. »Gre za način vožnje, ki se kaže skozi hitre, nenadne in izstopajoče reakcije voznika, povezane s specifičnimi kršitvami cestnoprometnih predpisov. Posledica so pogosto tudi prometne nesreče. Prekrški, ki praviloma kažejo na agresivno vožnjo, so neupoštevanje pravil o prednosti, različne vrste prehitevanj, denimo kolone, ki je nastala zaradi gostega prometa, prehitevanje, kadar vozišče ni prosto v dolžini, pri kateri bi lahko voznik varno prehitel, prehitevanje po desni strani na avtocesti … Pa vožnja na prekratki varnostni razdalji, sunkovito speljevanje, zanašanje vozila, vožnja po zadnjem kolesu z motornim kolesom, nepravilno razvrščanje pred križišči, neupoštevanje svetlobnih prometnih znakov …« je primere objestne vožnje naštel Matjaž Leskovar iz Uprave uniformirane policije in dodal, da v zakonu o pravilih cestnega prometa objestna vožnja ni posebej opredeljena, so pa v predpisu določene nekatere kršitve, ki jih lahko povežemo z agresivno in objestno vožnjo, medtem ko je v kazenskem zakoniku v 324. členu ob izpolnjevanju določenih pogojev predpisano tudi kaznivo dejanje nevarne vožnje v cestnem prometu. »Policisti pri delu ugotavljajo kršitve, povezane z objestno in agresivno vožnjo, pri zbiranju podatkov pa ne beležimo ločenih kršitev, povezanih z objestno vožnjo,« je dodal Leskovar, ko smo ga povprašali o statističnih podatkih. Je pa pripomnil, da pri spremljanju stanja prometne varnosti na podlagi podatkov vseeno lahko ugotovijo, da se to izboljšuje.

No, ob tem je treba dodati, da je objestne in agresivne vožnje na slovenskih cestah še vedno (bistveno) preveč. Na to opozarjajo tako strokovnjaki kot tudi voznice in vozniki, saj ti sodeč po številnih raziskavah, med drugimi mednarodne evropske SARTRE 4 ali raziskave javnega mnenja, ki jo je za Javno agencijo RS za varnost prometa (AVP) opravila agencija Ninamedia, menijo, da se različne vrste objestne vožnje dogajajo relativno pogosto ter da sodita nestrpnost in agresivna vožnja med tri največje probleme na področju prometne varnosti. Večji so le vozniki pod vplivom alkohola oziroma prepovedanih substanc in vožnja v nasprotno smer po avtocesti. »Nedavno dirkanje po parkirni hiši na Rudniku, da ne omenjam vsakodnevnih vozniških \'podvigov\' na naših cestah, kaže, da vozniška kultura pri nas še ne dosega želene ravni. Nevarnih vedenj, ki se prepogosto zaključijo tudi s trki, poškodbami in žrtvami, je še vedno preveč. Praviloma pri tem prednjačijo mlajši vozniki,« pravi prometni psiholog Marko Polič.

