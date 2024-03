Pobudniki protesta so bili župan Milan Čadež, državnozborski poslanec Žan Mahnič in predstavnik občanov Peter Rihtaršič. Po besedah slednjega je 1,5 kilometra dolg odsek regionalne ceste Škofja Loka-Žiri med Gorenjo vasjo in Hotavljami, ki ga povprečno dnevno prevozi okoli 4500 vozil, izjemno nevaren. Nevarna je hoja po cesti in kolesarjenje, prav tako srečevanje tovornjakov in avtobusov. V zadnjih desetih letih sta bili na tem odseku dve smrtni žrtvi, krajani pa na problem opozarjajo že dlje časa. Letos bi morala steči rekonstrukcija nevarnega cestnega odseka, a je vlada že zagotovljena sredstva prerazporedila.

Mahnič je povedal, da so projekt rekonstrukcije omenjenega cestnega odseka pripeljali tako daleč, da je projekt pripravljen za izvedbo, zagotovljena so bila tudi finančna sredstva. Lani bi morala potekati odkup zemljišč in izbor izvajalca, v teh mesecih pa bi se morala začeti gradnja, ki bi bila do leta 2026 končana. Vendar je vlada Roberta Goloba sredstva za izvedbo projekta po besedah poslanca SDS prerazporedila na druge postavke. Tako do leta 2027 za omenjeni projekt ni zagotovljenih nobenih sredstev.

Mahnič je na protestu tudi opozoril, da je vlada umaknila že zagotovljena sredstva za ureditev ceste Gorenja vas-Todraž, kjer bi dela tudi že morala potekati. Kot je dejal, gre za nevaren cestni odsek mimo industrijske cone, ki ga dnevno prevozi 900 vozil, od tega veliko tovornjakov. Izpostavil je, da se bodo protesti nadaljevali, če v naslednjih tednih ne bo premika, vendar bodo ti še večji in zapore daljše.