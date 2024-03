Organizatorji so se zagotovo zelo dobro zavedali, da na sinočnji tekmi med Slovenijo in Portugalsko obstaja nevarnost vdorov navijačev na zelenico. Kljub temu se je enemu od 16.432 gledalcev vseeno uspelo prebiti mimo redarjev, steči proti Cristianu Ronaldu in se fotografirati z nogometnim zvezdnikom, ki je bil tedaj še dosti boljše volje kot po koncu srečanja.

To je bil Škofjeločan Janez Kozelj, ki je fotografijo takoj objavil na družbenem omrežju instagram. Za Radio1 je zjutraj priznal, da je ravnal narobe. Opravičil se je tudi vsem varnostnikom, ki so varovali igrišče. Hkrati pa povedal, da je na ta trenutek čakal dvajset let. »Dal sem si v glavo, da bom naredil fotografijo z njim. Čakal sem dvajset let, odkar ga spremljam.« Povedal je tudi, da je še vedno v šoku.

Nogometna zveza Slovenije je pred tekmo gledalce opozorila, da je vstop na igrišče kadarkoli pred, med in po tekmi po pravilih Uefe in NZS prepovedan. »Varnostni organi na prizorišču pa bodo kršitelje ustrezno kaznovali. Še posebej to velja za mladoletne osebe, ki bodo v primeru vstopa na igrišče zadržane do prihoda staršev oziroma skrbnikov,« so opozarjali navijače pred srečanjem. »Varnostni organi bodo prav tako zasegli zbirateljske predmete, pridobljene ob vdoru na igrišče. Vdor na igrišče se bo strogo sankcioniral tudi v primeru morebitnega slavja po koncu tekme.«

Pojasnila nogometne zveze glede tega, ali in kdo bo odgovarjal ter kakšna kazen grozi vnetemu Ronaldovemu občudovalcu, še čakamo.