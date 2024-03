Slovenski ljubitelji nogometa bodo imeli včerajšnjo zmago proti sloviti Portugalski še dolgo v lepem spominu. Malo manj lepe spomine na srečanje pa bo imel prvi zvezdnik Portugalske Cristiano Ronaldo. Vse skupaj se je zanj sicer pričelo skoraj sanjsko. Navdušenci so ga v Sloveniji sprejeli z odprtimi rokami in se množično zgrnili pred hotel Grand Plaza v Ljubljani. Takšnega sprejema v Sloveniji še ni doživel noben športnik, ki je na sončno stran Alp prišel kot nasprotnik.

Tudi vdor na igrišče v prvem polčasu je nadaljeval vtis, da gre zgolj za revialno srečanje in da je teren pripravljen zgolj za to, da bo 39-letni Ronaldo lahko zasijal v najboljši luči. Evforija okoli Ronalda je bila zadnje dni v Sloveniji tolikšna, da so tudi nekateri slovenski navijači pozabili, da proti Portugalski igra samozavestna in dobro uigrana reprezentanca Slovenije. Ta si je zadala jasno nalogo pokvariti dan enemu največjih nogometnih zvezdnikov vseh časov, kar jim je uspelo z odliko. Ne le, da so v Stožicah slavili z 2:0. Portugalce so s svojo čvrsto igro v obrambi in kombinatoriko v tranziciji večkrat povsem nadigrali, Ronalda pa po obeh zadetkih spravili povsem ob živce. Nezadovoljstvo je po koncu tekme stresel še na četrtega sodnika, ki mu je potožil, da bi Portugalcem morali dosoditi vsaj dve enajstmetrovki.

Nesramneži bi pripomnili, da bi bilo tudi to dovolj zgolj za remi.