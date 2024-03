Izpostave azilnih domov: Ne začasno, ampak nikoli

Notranji minister Boštjan Poklukar se je včeraj sestal z županom Brežic Ivanom Molanom in županom Središča ob Dravi Tonijem Jelovico. Torej z županoma tistih občin, v katerih naj bi se s sklepom vlade vzpostavili izpostavi azilnega doma. Govorili so o varnosti, migracijah in vzpostavitvi azilnih izpostav, ki pa jima v občinah nasprotujejo. Občani napovedujejo upravni spor.