S kar sedmimi zmagovalci tekme za svetovni pokal se lahko pohvalita ženska in moška skakalna reprezentanca A. Obe sta v pokalu narodov zaostali le za Avstrijo in poskrbeli za nekaj odmevnih uspehov. Preko leta je bilo tudi nekaj neizpolnjenih ciljev na obeh straneh. V Dnevnikovi tradicionalni rubriki Kako (ni)so tekmovali smo z ocenami od ena do deset ocenili vse tekmovalce, ki so letos osvojili točke svetovnega pokala, in glavna trenerja reprezentanc.

Moški

Peter Prevc – 10: Slovenski skakalni šampion je še zadnjič vodil svoje mlajše kolege in jim kazal pot, tudi ko rezultatov ni bilo. Sredi sezone je nepričakovano napovedal tekmovalno slovo. Čeprav so bili že pred tem njegovi rezultati zelo stabilni in konstantni, so šli nato le še navzgor. V zadnjem delu sezone je kar petkrat stopil na stopničke za zmagovalce. Štirikrat je bil drugi, še 24. v karieri pa je zmagal doma v Planici. Na svetovnem prvenstvu v poletih je po slabih poletih na posamični tekmi pokazal vse svoje izkušnje in je bil pomemben člen ekipe, ki si je priborila zlato kolajno. Sezono je zaključil na petem mestu, kar je njegova četrta najboljša sezona v karieri. Desetko si zasluži – četudi za svoje standarde ni imel resničnega rezultatskega presežka – ker se je v slogu velikega šampiona za tekmovalno slovo odločil, ko je še na vrhuncu svojih moči, in še enkrat potrdil, da je pravi vzor za vse svoje naslednike.

Anže Lanišek – 8: Priljubljen Žaba je na začetku sezone nekoliko izsiljeval rezultat na sebi ljubih skakalnicah. Ko se je umiril in sledil procesu, je še enkrat potrdil, da je v zadnjih letih najmočnejši mož ekipe. Prvi je skočil na oder za zmagovalce in takoj zmagal. Njegova forma je bila v vzponu, potem je sledila neljuba poškodba kolena. Kot pravi borec se je vrnil še pred koncem sezone. A takrat je spomnil na Anžeta Laniška iz obdobja, ko še ni veljal za najboljšega skakalca na svetu in je vedno želel prehitevati stvari. Njegova vrnitev na tekme tekmovalno ni bila uspešna in je bila za mnoge prehitra, kar je tudi pokvarilo njegovo celotno oceno. Vseeno se mu bo ta poteza morda obrestovala v prihodnje, saj je sam zatrdil, da se je na skakalnico želel vrniti letos, da mu bo lažje naslednje leto.

Timi Zajc – 7,5: Kot aktualni svetovni prvak na veliki napravi in glede na svoje telesne predispozicije bi se Timi Zajc moral boriti za veliki kristalni globus v svetovnem pokalu. Žal je njegov pristop do sezone napačen in je osredotočen le na velika tekmovanja. Na svetovnem prvenstvu v poletih si je želel zlate kolajne in je bil v odličnem položaju, da cilj izpolni, a mu je ponagajalo vreme in se je moral zadovoljiti s tretjim mestom. Na tekmah svetovnega pokala je skakal toplo-hladno, na letalnicah pa je z zmago v Oberstdorfu napovedal boj za mali kristalni globus, a nato že v Vikersundu ni bil na ravni najboljšega letalca sveta, v Planici je še padel.

Lovro Kos – 8,5: Za skakalnim samorastnikom je nova najboljša sezona v karieri, ki jo je sklenil na devetem mestu v svetovnem pokalu. V Lake Placidu je prvič v karieri zmagal na tekmi za svetovni pokal, kjer je bil tudi drugi. Moravčan je zmagal tudi v Lahtiju, skupaj z Anžetom Laniškom je v Visli poskrbel za premierno slovensko zmago na ekipni tekmi dvojic. Kos je imel nekaj težav le na začetku sezone, ko se ni uvrstil v ekipo, med dolgo sezono je nekajkrat tudi malce zanihal v formi.

Domen Prevc – 8: Še drugič v karieri je sezono sklenil na 13. mestu v svetovnem pokalu. Visoko uvrstitev in oceno si zasluži, ker letos ni navduševal zgolj na letalnicah. Edino zmago je dosegel na veliki skakalnici v Saporu. Vedno se je izkazal v psihološko zahtevnih trenutkih, naredil je tudi glavno razliko v številu točk med slovensko in avstrijsko ekipo v borbi za zlato kolajno na svetovnem prvenstvu. Na letalnicah je tradicionalno blestel in še dvakrat stopil na oder za zmagovalce.

Žak Mogel – 6: Pri Moglu se v Sloveniji že nekaj let čaka na velik preskok. V letošnji sezoni je dobro izkoristil svoje priložnosti v svetovnem pokalu, ko je v ekipo vstopil zaradi želje po treningu kakšnega standardnega člana oziroma zaradi poškodbe Anžeta Laniška. Točke je osvajal zanesljivo, a brez velikega presežka. V celinskem pokalu je šele v zadnji periodi Sloveniji priboril dodatno kvoto.

Žiga Jelar – 2: Nekdaj zmagovalec svetovnega pokala v poletih je sezono začel kot član prve ekipe. Na tekmah v Ruki in Lillehammerju je osvojil nekaj točk, a forma ni bila prava. Hrgota ga je upravičeno zamenjal, skozi vse leto pa se mu v ekipo ni uspelo vrniti z dodatno priborjeno kvoto na tekmah celinskega pokala. Razočaral je tudi kot peti član ekipe na svetovnem prvenstvu v poletih in v domači Planici.

Maksim Bartolj – brez ocene: Zbral je premalo nastopov za oceno in ni stalni član reprezentance A.

Robert Hrgota – 9: Glavni trener reprezentance je še enkrat potrdil, da je pravi človek za pomembno delovno mesto. Odlično se je odzval na spremenjena pravila v svetovnem pokalu in uspešno vodil pomanjšano ekipo na tekmah najvišje ravni. Slovenska reprezentanca je sprva sicer malce zaspala, a se ni predala. Hrgota je opravil pomembno menjavo, ko je Žigo Jelarja zamenjal Lovro Kos. Ko je na novoletni turneji Anže Lanišek prvič zmagal v sezoni, so uspehi sledili drug za drugim. Pet različnih zmagovalcev tekme za svetovni pokal, zlata ekipna medalja na svetovnem prvenstvu v poletih in bron Timija Zajca na posamični tekmi ter drugo mesto v skupnem seštevku se zdijo rezultati, za katere bi si Velenjčan zaslužil čisto desetico. Ker si je na začetku leta za veliki cilj zadal izboljšanje rezultata na novoletni turneji in se odkrito spogledoval z zlatim orlom, na koncu pa je bil Anže Lanišek najvišje na petem mestu, si za edino »napako« v letu zasluži devetko.

Ženske

Nika Prevc – 10: Ko na koncu leta tekmovalka dvigne veliki kristalni globus, je ocena lahko le ena – desetka.

Nika Križnar – 7: Štiri tretja mesta in ena zmaga je manj, kot je sposobna nekdanja zmagovalka svetovnega pokala. Spet je sezono začela slabo in je potrebovala veliko časa, da je našla pravo formo. Vse večkrat se zdi, da jo iz tira vržejo malenkosti, ki vrhunskega športnika ne bi smele.

Ema Klinec – 6: Še v Engelbergu je kazalo, da bo morda najboljša Slovenka to zimo. Dvakrat je bila na stopničkah, nato pa so se začele njene skrivnostne zdravstvene težave in rezultatov na najvišjem nivoju ni bilo več. Vseeno s stopničkami v sezoni ocena mora biti boljša od polovične.

Katra Komar – 6: Stalna članica ekipe že nekaj let ima za seboj najboljšo sezono. Prvič v sezoni se je prebila med najboljših deset na tekmi svetovnega pokala. Zelo dobra in stabilna je na srednjih napravah, velike pa zanjo ostajajo uganka.

Taja Bodlaj – 7,5: Prvič v sezoni je preživela sezono svetovnega pokala in bila najboljša na 19. mestu. Po nekaj odpovedih tekmovalk si je zaslužila tudi nastop na finalu v Planici. Pri sedemnajstih letih je bila v pravi formi v pravem trenutku, saj je blestela na mladinskih tekmah. Postala je mladinska olimpijska prvakinja, na mladinskem svetovnem prvenstvu je bila tretja.

Tina Erzar – 9: S šestnajstimi leti je nastopila na le petih tekmah in vedno osvojila točke. Gre za še en izjemno dobro voden produkt Smučarske zveze Slovenije (SZS), saj je velik talent, a ji na SZS ne pustijo preskočiti stopničk v odraščanju. Zato pa je bila zanesljivo najboljša skakalka celinskega pokala in je postala mladinska svetovna prvakinja.

Ajda Košnjek – 6: Še ena mlada skakalka je odlično vstopila v sezono in je bila do konca novoletne turneje peta najboljša skakalka reprezentance. Nato ji je zmanjkalo moči in se je na tekmah večinoma le še mučila.

Jerica Jesenko – brez ocene: Zbrala je premalo nastopov za oceno in ni stalna članica reprezentance A.

Zoran Zupančič – 8,5: Z Niko Prevc, ki je bila z naskokom najboljša skakalka zime, ni imel veliko dela in sezona je bila zanj rešena. Ostalo jedro ekip ni postreglo s presežkom. Vodji ekipe do letošnjega leta Ema Klinec in Nika Križnar sta imeli veliko nihanj ter sta nekako nakazovali, da vzdušje v ekipi ni pravo. Zupančič, ki svoje pogodbe še ni podaljšal, si pozitivno oceno zasluži za delo z mladimi, kjer sta imela lepo sezono predvsem Taja Bodlaj in Tina Erzar. Pohvaliti gre njegov človeški odnos, ko se je sam javil za spremstvo domov Emi Klinec iz Japonske, ko je imela zdravstvene težave, in ko ni za vsako ceno forsiral nastopa Nike Prevc na domačem mladinskem svetovnem prvenstvu.