Avtor o svojem ustvarjanju pravi, da ne gre za dobesedno interpretacijo nekega dogodka ali več njih, pač pa za njegovo duhovno in umetniško interpretacijo situacije. »Svetopisemske teme so od nekdaj nagovarjale umetnike in laične ustvarjalce lahko nagovorijo v enaki meri kot tiste globoko verne,« pravi. Banfijeve interpretacije bibličnih prizorov so zato izrazito osebne. Zadnjo večerjo poudarjeno simbolno interpretira, saj v njegovem ciklu ni realistično naslikanih svetih oseb, ampak so namesto njih ostale le oznake v obliki temnejšega kroga na svetlejši podlagi mize, ki jo gledamo od zgoraj, pa je zapisal kustos razstave Andrej Doblehar.

Igor Banfi se je rodil leta 1973 v Murski Soboti. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, smer slikarstvo, kjer je leta 1997 diplomiral pri prof. Andreju Jemcu. Podiplomski študij je končal leta 2000 pod mentorstvom prof. Lojzeta Logarja. Je član društva Likovnih umetnikov Prekmurja in Prlekije ter Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov, od leta 2000 ima status samostojnega ustvarjalca na področju kulture.

Razstava bo na ogled do 22. aprila.