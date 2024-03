Ruski varnostni organi so po dnevu žalovanja pred preiskovalnega sodnika včeraj pripeljali ranjene in verjetno tudi mučene osumljence terorističnega napada v Krasnogorsku, kjer je bilo minuli petek v dvorani Crocus ubitih 137 ljudi. Po uvodnem fotografiranju za medije je zaslišanje četverice potekalo za zaprtimi vrati. Podobno stran od oči javnosti je ruski predsednik Vladimir Putin nekaj ur pozneje sestankoval s predstavniki varnostnih služb, kako izboljšati varnostne ukrepe, potem ko je napad Islamske države ruske varnostne organe doletel nepričakovano, in to kljub opozorilom ameriških obveščevalnih služb, da se pripravlja teroristični napad.

Kremelj obžaluje pomanjkljivo protiteroristično sodelovanje

Putin še kar vztraja pri obtoževanju Ukrajine, da stoji za napadi. Raketno obstreljevanje Kijeva se je vnovič okrepilo. V Kremlju medtem še naprej nočejo potrditi, da je bil napad teroristično dejanje, češ da preiskava še poteka. Pri tem vztrajajo kljub temu, da je Islamska država v Horasanu prevzela odgovornost ter tudi objavila videoposnetke svojih napadalcev. Četverica osumljencev je v priporu zaradi obtožb terorizma. Če bodo spoznani za krive, jih lahko doleti dosmrtna zaporna kazen.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dimitrij Peskov pa je v odgovoru na vprašanje, ali ne gre pri napadu za napako varnostnih služb, vendarle posredno priznal, da je šlo za terorizem. »Na žalost naš svet kaže, da nobeno mesto, nobena država ne more biti popolnoma varna pred grožnjo terorizma. Boj proti terorizmu je stalen proces, ki zahteva celovito mednarodno sodelovanje. Vendar lahko vidite, da je zdaj, v tem najostrejšem konfrontacijskem obdobju, takšno sodelovanje daleč od popolnega,« je dejal Peskov.

Letos preprečili dva napada

Zaradi terorističnega napada v Rusiji bodo na morebitne teroristične grožnje še bolj pozorni v Franciji in Italiji. Francoska vlada je stopnjo teroristične ogroženosti že v nedeljo dvignila na najvišjo raven. Odločitev vlade je včeraj pojasnil predsednik Emmanuel Macron, ko je dejal, da je v minulih mesecih preprečene teroristične napade v Franciji pripravljala ista veja teroristične skupine Islamska država, ki je napadla tudi koncertno dvorano na obrobju Moskve.

Kot je pozneje dodal premier Gabriel Attal, so francoski varnostni organi od začetka leta preprečili dva načrtovana teroristična napada, enega je skupina nameravala izvesti v Strasbourgu. Francoske oblasti bodo po petkovem napadu okrepile vojaške patrulje na občutljivih krajih, denimo v okolici šol. Tri tisoč vojakom, ki že patruljirajo na železniških postajah, v okolici verskih centrov in kulturnih ustanov, se bo v pripravljenosti pridružilo še 4000 vojakov. Predsednik Macron pa je še pojasnil, da je Rusiji ponudil tesnejše sodelovanje na področju boja proti terorizmu.

Poostrene patrulje bodo v času velikonočnih praznikov tudi v Italiji. Za okrepitev protiterorističnega delovanja pred prazniki in večji varnostni nadzor turističnih krajev in pomembnih prizorišč se je na posebni seji včeraj zavzel italijanski svet za javno varnost. Podpredsednik vlade in zunanji minister Antonio Tajani sicer zagotavlja, da Italija ni soočena z nobeno konkretno grožnjo in da so varnostni organi kot vedno v pripravljenosti, da preprečijo kakršen koli napad.