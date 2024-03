Ob rednih pripravah na odprtje kampa so se v minulih mesecih v Šobcu intenzivno ubadali tudi s sanacijskimi deli po lanskih poplavah. Najhujša je bila novembrska ujma, ki je za seboj pustila močno poškodovan most čez Savo, naplavine izruvanih dreves in drugega materiala ter razlita voda po kampu pa so odnesle zajeten del brežine, poškodovale skalomete in nekaj infrastrukture.

»Poplavljena in poškodovana je bila dobra tretjina spodnjega dela kampa. Sanacija poteka po načrtih, večino grobih gradbenih del smo zaključili že do konca minulega leta, potem so nas ustavile zima in nizke temperature. Uredili smo brežine ter se lotili obnove poškodovane komunalne infrastrukture in nasutja terena na površini več kot 30.000 kvadratnih metrov. Poskrbeli smo za dodatno zaščito kampa, gasilci pa so se lotili čiščenja bajerja,« je pojasnil direktor Kampa Šobec Uroš Ambrožič.

V teh dneh v kampu potekajo tudi redna zaključna dela pred odprtjem nove sezone: zasaditve dreves, utrjevanje tal, nanos prsti in zatravitev. Posvetili se bodo ureditvi v poplavah poškodovanih lesenih delov in ekoloških otokov, čakajo jih tudi preplastitev cest z novim asfaltom ter ureditev in označitev parcel. Dela bodo končana do konca marca, ko bodo v kampu sprejeli prve goste v letošnji sezoni.

Še vedno brez obljubljene pomoči države

Čeprav jim je v zadnjem mesecu malce ponagajalo vreme, so se obiskovalci kampa nedavno že lahko razveselili obnovljenega mostu čez Savo. Ta je namreč v sklopu pohodniške poti Juliana pomemben del turistične in lokalne ponudbe ter priljubljena povezava sprehajalcev in kolesarjev proti Koritnu, Ribnu, Bledu in Radovljici. »Leseni del mostu je bil v celoti obnovljen, medtem ko je bil betonski del v celoti saniran že pred poplavami oziroma v lanskem januarju. To se je izkazalo za ključno pridobitev, da ni bil most v novembrski poplavi v celoti poškodovan,« je povedal Uroš Ambrožič.

Čeprav jim je država obljubila pomoč pri obnovi mostu, katerega škoda je bila ocenjena na pol milijona evrov, se to ni zgodilo. Do danes niso prejeli niti evra; sanacijo mostu sta v celoti financirala Turistično društvo Lesce, ki je njegov lastnik, in Kamp Šobec, ki je pomagal s kritjem vzdrževalnih del. »Še vedno računamo, da bo obljubljena pomoč države prišla do nas, a kot nam je znano, za pomoč pri jesenskih poplavah v državi še vedno niso vzpostavljeni vsi potrebni pravni pogoji,« je dejal sogovornik.

V preteklem letu so v Kampu Šobec nameravali izvesti tudi gradnjo novega sanitarnega objekta, za kar so že pridobili gradbeno dovoljenje, ter ureditev kolesarske poti od kampa do krožišča in dela pločnika ob recepciji, za kar prav tako že imajo ustrezne dokumente. Zaradi višje sile so morali vse omenjene investicije prestaviti na prihodnje obdobje. »Želimo si, da bi bila letošnja sezona ugodnejša za nas in bi lahko nekatere investicije nadaljevali že ob njenem koncu. Predvsem pa si želimo, da letošnje leto po količini padavin in izrednih dogodkov ne bo podobno lanskemu,« se nadeja Uroš Ambrožič. Kot je še dodal, so rezervacije za kampiranje v novi sezoni že odprte. Kamp se v terminih glavnega dela sezone polni po pričakovanjih, ob tem pa se še naprej kaže trend upadanja gostov iz Nemčije, ki jih pestijo slabše ekonomske razmere v domovini.