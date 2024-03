V zgodnjih jutranjih urah avgusta leta 2022 je pred priljubljenim lokalom Noa v Novalji na Pagu po strelu od zadaj v glavo iz neposredne bližine v mlaki krvi obležal 38-letni črnogorski državljan Goran Vlaović. Policija je osumljenca, ki je morilsko orožje z dušilcem v begu pred njimi odvrgel, razbil pa tudi mobilni telefon, prijela že nekaj minut kasneje. Šlo je za srbskega državljana, takrat 28 let starega Duška Tanaskovića. Na sodišču v Zadru so ga danes spoznali za krivega umora in ga obsodili na devetnajst let zapora. Obsodbe v živo ni poslušal. Tanaskovića so zaradi lastne varnosti selili po različnih zaporih, na sojenje je hodil odet v neprebojni jopič, v zaporu pa si je večkrat skušal tudi sam vzeti življenje. Enkrat tako, da je skušal pogoltniti britvico, ovito v lepilni trak, in vžigalnik.

Posnetek likvidacije

Krivdo je že od začetka zanikal, branil se je z molkom, na zadnjem naroku pa se opravičil, da je zaradi bolezni storil nekaj res strašnih stvari. Ko so sodni izvedenci ugotovili, da je bil v času streljanja prišteven, je obramba namreč vztrajala, da trpi za paranoidno shizofrenijo. S krajem zločina ga je povezovalo več predmetov z njegovimi biološkimi sledmi, ki so jih našli v bližini trupla, test pa je pokazal tudi na sledi smodnika na njegovih rokah. Najbolj obremenilen za morilca pa je bil posnetek usmrtitve ene od bližnjih nadzornih kamer. Tik po streljanju je po pisanju hrvaškega Jutarnjega lista naredil usodno napako, ko je hotel preveriti, ali je žrtev mrtva. Ker se je zaradi tega dlje časa zadržal na kraju zločina, naj bi ga kot strelca prepoznalo več prič.

Največ informacij o ozadju krvavega napada je tožilstvo dobilo s prisluškovanjem pogovorom v njegovi celici. A čeravno je bilo jasno, da Tanasković ni deloval na lastno pest, temveč je za plačilo 50 tisoč evrov le izvajal naročilo, pri načrtu pa je sodelovalo še več ljudi, je višje sodišče dokaze označilo za nezakonito pridobljene in jih izločilo iz postopka. Tako je po vodi splaval tudi načrt tožilstva, da ga preganja zaradi umora iz koristoljubja, za kar bi mu grozilo do 40 let zapora.

Naročilo s samega vrha?

Tanasković tega ni nikoli potrdil, so pa mediji na veliko pisali, kako je usmrtitev pripadnika škaljarskega klana naročil kar vodja rivalskega kavaškega klana Radoje Zvicer. V krvavih obračunih med njima je bilo po Evropi v zadnjih letih ubitih že na desetine ljudi, samo v zadnjih letih že več kot 40. Gre za črnogorska klana, katerih lovke segajo po vsem Balkanu, poročajo mediji. Trupla so doslej padala tudi v Avstriji, Nemčiji in Grčiji, na Hrvaškem pa dotlej podobne likvidacije še ni bilo. Klana se povečini ukvarjata s tihotapljenjem kokaina iz Južne Amerike.