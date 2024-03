Lahko izbiramo partnerje levo ali desno, pa ne sme nihče ničesar pripomniti, s svojim telesom lahko delamo kar hočemo, se oblečemo, kakor hočemo … Ko sem bila v osnovni šoli, na primer, pa je bilo precej drugače. Še zdaj imam v spominu, kako mi je bilo nekaj najboljšega po pouku zaviti v šolsko knjižnico po stripe in se potem doma ugnezditi v posteljo s toplim sendvičem in knjigami. In ko je moja sestra šla povedat babici, da je Daša sredi belega dne v postelji in to celo brez pižame, je babi privihrala v sobo v paniki, da kaj takega se pa ne spodobi! Pa ni imelo nobene zveze s spolnostjo. Čeprav se mi nekako zdi, da je ona imela tak občutek.

Takrat se mi je zdelo, da so starejše generacije »zategnjene«, kar je sicer po eni strani tudi res, samo se mi pa zdi, da je zdaj pa že vse tako sprejemljivo, da je nezanimivo. Kot potica za praznike. Kaj jo boš hotel jesti, če si pa celo leto vseh dobrot sit?

Kako točno je prišlo do tiste situacije, se ne spomnim, sem se pa znašla z njim v čudni poziciji, ko veš, da je boljše, da ne, vendar je skušnjava tako velika, da si nočeš pomagati. Poznala sva se nekaj časa, vendar je bila misel na kaj več tabu, ker je bil bivši od sosede. Spoznala sva se, to je bilo pa tudi vse, enkrat sva si dala roko. Tu pa ni neke hude filozofije, točno veš, brez besed, da je kemija. Seksualna. Smeš pa ne, kar seveda vse skupaj naredi še bolj vznemirljivo. Na kratko, znašla sva se iz oči v oči in pred nemim vprašanjem, kaj zdaj? Tisti trenutek pred odločitvijo je bil pa najbolj sladek.

Ko pomislim na to, je vse nekako megleno, samo še zdaj čutim, kako sva se zakopala drug v drugega, pristno živalsko, brez pretvarjanja, samo tista sila, ki te vleče k telesu in nikakor ne moreš dobiti dovolj. Moje obleke so šle prav hitro nekam naokoli, ko je segel po svojih, mu pa nisem pustila. Všeč mi je bilo, da sem jaz čisto gola, on pa je v obleki s srajco in kravato. Da ima s tem nekako moč nad mano, jaz pa hkrati nad njim, ker nima možnosti, da bi se mi odrekel, ko sem gola. Brez ugovora je sprejel igro, me prijel za lase in me obrnil proč od sebe, z drugo roko odvezal kravato in mi jo navil okoli pasu, preden me je potisnil na kavč. V bolečem sladkem pričakovanju sem se prepustila. Kar nekaj časa me je pustil čakati, da si me je dodobra ogledal in me dražil s tem, da nisem imela druge izbire, kot da čakam, da se me usmili. Zato je bilo toliko bolj sladko, ko se mi je le približal, tokrat brez usmiljenja in se ni ustavil niti potem, ko sem se stresla v silnem orgazmu …

Potem sem se pa zbudila, med orgazmom pravzaprav. Se vam to kdaj zgodi? Da od sanj doživite vrhunec in vas to vrže pokonci? Meni je ena lepših izkušenj, recimo enkrat letno to doživim. Mi je pa čudno … V tem času si lahko privoščimo čisto vse, kar je bil včasih greh, ni da ni, vse je na pladnju. Jaz pa komaj čakam, da mi spet pride v sanjah.