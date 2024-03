Planiški praznik je imel letos poseben čar. Športno slovo Petra Prevca, skakalnega asa, ki nas je v preteklih letih mnogokrat navduševal, je v marsikomu vzbudilo čustva in spomine. Mnogi so se za pot v Planico odločili samo zato, da lahko še enkrat zaploskajo Petru. “V Planici sem bil nazadnje leta 2016, ko je tukaj zmagal Peter. Bilo je noro, zato sem se odločil, da grem tudi danes na tekmo,” je sosedu na avtobusu pripovedoval starejši moški.

Soboto je skrojil veter

Sobotno jutro je bilo idilično. Sinje nebo je bilo prikrito le z nekaj belimi koprenami. Prizorišče je bilo od daleč videti kot polje valujočih zastav. Vizualni kulisi je poseben čar dajalo tudi glasno navijanje. Ljudje so prišli opremljeni z zastavami, transparenti, piščalkami, sirenami, ragljami, s kapami, šali, veliko njih s poslikanim obrazom, vsi pa dobre volje in nasmejani.

Že med prvo serijo se je hitrost vetra povečevala, nato pa je vreme ob bližajoči se fronti postajalo vse bolj oblačno in vetrovno. V sunkih je pihalo celo do 10 m/s. Žirija je ob 11. uri drugo serijo odpovedala. »Ni mi žal. Kljub vsemu se je splačalo priti. Že zaradi vzdušja. Prava zabava se začne šele zdaj,« je pripovedoval mladenič, ki si je tik pred odpovedjo druge serije še kupil vstopnico.

Po podatkih si je sobotno tekmo v Planici ogledalo 23.346 gledalcev, ki so lahko uživali v lepem, a vetrovnem vremenu. »Če bi kdo dal oceno 10, bi jo jaz dal 14. Vse je super, od vzdušja do poletov. To je pravi slovenski praznik. Letos sem že devetič v Planici in komaj čakam na 10 obletnico,« je po tekmi pripovedoval Rok Praprotnik, ki je imel s seboj za pomoč pri navijanju veliko ragljo.

Po podelitvi nagrad se je glavnina dogajanja preselila ob glavni oder, kjer so za obiskovalce pripravili zabaven program. Navijači so se tam poslovili tudi od legendarnega televizijskega komentatorja Andreja Stareta. Z bučnim aplavzom in vzkliki so pospremili njegovo slovo. Stare se jim je je vidno ganjen zahvalil za podporo in tudi za potrpežljivost v vseh letih njegove kariere.

Zmerne cene hrane in pijače

Letos v Planici tudi ni bilo pretirane jeze zaradi drage hrane in pijače. Cena za pol litra piva je bila 5 evrov, špricer je stal 4,5, deci vina pa 3,5 evra. Med brezalkoholnimi pijačami je bilo za pol litra vode potrebno odšteti 3,5 evra, po tej ceni pa so prodajali tudi 0,33 litrsko merico gaziranih pijač in sokov. Lakoto so si lahko obiskovalci tešili s hamburgerji in čevapčiči po 10 evrov, hod dog in piščančje pohančke so lahko kupili za 8, krompirček je stal 5,5, šmorn pa 5 evrov.

Od planiškega praznika so si veliko obetali tudi gostinci v Kranjski gori. Hoteli so bili dobro zasedeni, saj hotelirji letos niso navili cen, tako kot se je to zgodilo lani, ko so si potem obiskovalci in ekipe poiskali cenejše namestitve onstran meje. Po prireditvi so se tudi tamkajšnji lokali začeli polniti. Žal je nevihta, ki se je nad Gorenjsko razbesnela v večernih urah, glavnino zabave odnesla. V Planico in Rateče je prinesla sneg, organizatorjem pa skrb pred organizacijo nedeljske prireditve.

Nedeljska zimska in športna idila

Ponoči je zapadlo okrog sedem centimetrov snega. Proti jutru je sneženje ponehalo in planiška velikanka se je prebudila v čudovito, sončno, zimsko jutro. Tako kot v soboto, je bilo tudi v nedeljo vzdušje enkratno. Pred gledalci je bilo le še zadnje dejanje sezone in slovo od Petra Prevca.

Takoj po podelitvi odličij se je v izteku skakalnice začelo veliko slavje v čast našemu najboljšemu skakalcu zadnjih nekaj let. V izteku so nastopili tolkalci in bruhalci ognja, iz strehe nordijskega centra pa sta mu pesem Od višine se zvrti zapela Vlado Kreslin in Tomi Meglič, prizorišče pa so Petru v čast prileteli tudi trije policijski helikopterji. Petra so ob slovesu od množice oboževalcev oblile solze. Ob glasnih vzklikih navdušenja se jim je zahvalil za vso podporo, ki jo je bil deležen v vseh letih njegove kariere. “Hvala, Peter,” je bilo največkrat slišati v izteku.

Mi ga manj žingamo

Po uradnih podatkih si je nedeljsko tekmo ogledalo dobrih 19 tisoč obiskovalcev, v treh dneh pa je v dolino pod poncami prišlo skupaj okoli 70 tisoč ljudi. Kljub dobremu obisku je število obiskovalcev krepko pod rekordnimi leti, ko se je v času Primoža Peterke v izteku skakalnice v treh dneh zbralo tudi do 120 tisoč ljudi.

Kljub veliki množici organizatorji zadnja leta opažajo, da se ljudje na prireditvi vedejo dosti bolj odgovorno. Zato se tudi število intervencij zmanjšuje. »Vsak dan je za varnost na prireditvi skrbelo od 70 do 100 policistov. Posebnosti ni bilo, tu in tam je bilo nekaj kršitev javnega reda in miru, kakšnemu otroku smo pomagali poiskati starše, drugače pa je prireditev minila brez posebnosti,« je po koncu poletov povedal Roland Brajič iz Policijske uprave Kranj. Neslaven rekord iz preteklosti sicer znaša 78 zdravniških intervencij v dolini pod Poncami.

Planiški praznik se je končal. Na poti nazaj sta pred mano na avtobusu sedela starejša najstnika. »Kaj bomo pa zdaj, ko ne bo Petra in Stareta,« sta se spraševala.