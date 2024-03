Selektor Robert Hrgota je odločil, da bodo Slovenijo zastopali Lovro Kos, Domen Prevc, Timi Zajc in kot zadnji Peter Prevc. Slovenci v pokalu narodov še lovijo drugouvrščene Nemce, za katerimi po petkovi tekmi zaostajajo le še za 181 točk. Prva serija se bo začela pol ure prej kot prejšnja leta, ob 9.30.

Razmere za letenje so izjemne

Občinstvo v izteku je v poskusni seriji najbolj navdušil polet včerajšnjega zmagovalca Petra Prevca, ki je pristal pri 213,5 metrih.

Pred njim je Timi Zajc poletel 230,5 metra. »Vzdušje v slovenski ekipi je odlično. Motivacije nam ne manjka,« je dejal Zajc v izteku.

Razmere za letenje so izjemne. Vendar pri takšnem vzgorniku žirija največkrat zniža zalet, zato tudi razdalje niso tako dolge.

Pričakujejo krepko prek 20 tisoč obiskovalcev

Sobota je že tradicionalno dan, ko se v dolini pod Poncami zbere največ ljudi. Organizatorji jih tudi zaradi včerajšnjega uspeha Petra Prevca danes pričakujejo krepko preko 20 tisoč.

Promet je zgoščen na izvozu Jesenice in na nekaterih odsekih lokalne ceste proti Ratečam. Parkirišča v Kranjski gori so polna, zato obiskovalce pozivajo, da nadaljujejo pot do Planice in tam parkirajo.