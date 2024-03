Kot piše Večernji list, Slavonija poleg Erica Robertsa gosti tudi druge znane igralce, ki bodo v Osijeku ostali do konca junija, in sicer Michaela Paréja, Randyja Havensa, Costasa Mandylorja, Roberta Miana, Massija Furlana, Chrisa Mossa in ameriško-kitajsko igralko Bai Ling.

»Glede na številne pozitivne odzive in kritike na film Wrongful Death ni bilo dvoma o snemanju nadaljevanja. Odločili smo se okrepiti igralsko zasedbo in v veliko čast mi je delati s takšnimi igralci v moji rodni Slavoniji in Baranji,« je povedal Katušin. »Na snemanju filma lani v Belem Manastiru sta bila Eric Roberts in Michael Paré navdušena nad Baranjo, predvsem nad gastronomskimi dobrotami in lepoto pokrajine. Pohvalila sta tudi našo produkcijo in profesionalnost, ki se po Robertsovih besedah skorajda ne razlikuje od tiste v Hollywoodu. Letos bomo igralce seznanili z našim prelepim Osijekom, kjer trenutno snemamo, na kar sem izjemno ponosen.«

Na snemanju prvega filma v Slavoniji je imel Eric Roberts lani podobna sporočila za hrvaške medije, od tega, da ni razlik med snemanjem v Hollywoodu in Baranji, do tega, da rad dela s Katušinom.