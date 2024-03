Pokojna britanska kraljica Elizabeta II. je nekoč modro dejala, da je kraljevo družino nujno videti, da ljudje verjamejo vanjo. Že dobra dva meseca dolgo videvamo njeno rezervno ekipo, ki jo zaradi bolezni kralja in družinske zvezde Kate največkrat vodi nekdanja večna kraljeva ljubica, zdaj kraljica Camilla. To, da je primožena članica kraljeve družine, je morda razlog, da pove veliko več o počutju Karla III., ki se zdravi za neznanim rakom, in da o njem, vsaj na Otoku, ni špekulacij in teorij zarote. Pomaga tudi to, da pravega kralja občasno vidimo, tudi med delom. V četrtek je v Buckinghamski palači sprejel dva nova veleposlanika. O valižanski princesi je zarotniških teorij tako veliko, od njene kome in lepotne operacije obraza (ali celo ritnic) do Williamove večletne nezvestobe s skupno prijateljico markizo Rose Hanbury, da se je rodila nova skovanka Katespiracy, na podlagi besede conspiracy (zarota). Kraljico Camillo si ljudje tudi upajo vprašati, kako je kralj, kot se je zgodilo v četrtek med obiskom v Belfastu. Dejala je, da mu gre zelo dobro in da je bil zelo razočaran, ker ni mogel priti sam. Nekdo je dejal, da »moški niso najboljši bolniki«, ona pa se je pošalila: »Poskušam ga imeti pod nadzorom.«

Nezgovorni prestolonaslednik

William medtem informacije o ženinem počutju prepušča zadolženim za odnose z javnostjo v Kensingtonski palači, ki je uradni sedež prestolonasledniškega para. Ta je davnega zadnjega februarja ponovila to, kar je sporočila neposredno po njeni operaciji, ki naj bi jo imela 17. januarja. Da ji gre dobro. Ponovila je tudi, da se ne bo vrnila na delo pred veliko nočjo. Kraljeva družina je po eni strani zelo javna (nujno jo je videti, da ljudje verjamejo vanjo), po drugi pa zelo skrivnostna (nikoli se ne pritožuj, nikoli ne razlagaj, je bil njen dolgoletni slogan, ki se mu niso odpovedali niti po hudih kritikah odcepljenega princa Harryja). Kadar obstaja informacijska praznina, jo ljudje zapolnijo sami. S teorijami zarote. Britanci imajo močne občutke do kraljeve družine, pa naj jo imajo radi, jo sovražijo ali so nekje vmes. Valižanska princesa je priljubljena. Celo ljudje, ki ne marajo kraljeve družine, se sprašujejo, ali je Kate v redu. William je Kate letos, odkar se je 7. februarja vrnil na delo, omenil (samo) sedemkrat. Zadnjič ta teden. Med pogovorom o razvoju otrok je dejal: »Posegamo na področje moje žene. Morala bi sedeti tukaj, da bi to slišala.« Zakaj pa ni sedela tam? Sam tega ni povedal. Nihče ga ni vprašal (ker se ni upal?), čeprav vse zanima. Britanci ne razumejo, zakaj ni niti enkrat na svojo pobudo povedal, kako poteka princesino okrevanje, kar podžiga teorije zarote. Kot jih je razvpita fotografija Kate z otroki, objavljena na materinski dan, in kot jih tudi videoposnetek (domnevno) Kate in Williama na tržnici v bližini njunega doma v Windsorju, kjer naj bi bila prejšnjo soboto. William ni rekel niti besede o razvpiti fotografiji, ki naj bi jo posnel on, fotošopirala pa ona, in nič o njunem domnevnem nakupovanju na tržnici.

Piarovske polomije in norčevanje

Ravno to postaja vse večja piarovska polomija palače, ki govori samo o »ponorelosti družbenih omrežij s teorijami zarote«. Zakaj palača ali William ne potrdita, da sta bila s Kate prejšnjo soboto ne tržnici? Zato, ker nista bila? Ker je Williama, če je to res bil on, spremljala igralka ali dvojnica oziroma, kar je najbolj divja teorija, je Kate v videu ustvarila umetna inteligenca? Oglasila se je njena najbolj znana dvojnica Heidi Agan. Ima »alibi«, bila je drugje. Verjeli naj bi avtorju videa, nekemu 40-letnemu Nelsonu Silvi, ki trdi, da je bila stoodstotna ona in da je bilo osebje tržnice navdušeno nad njunim obiskom. Zakaj noben član osebja tega navdušenja ne deli z rojaki v medijih? Ni presenetljivo, da je vse več norčevanja na družbenih omrežjih. Pojavil se je tvit s fotografijo Bena Afflecka in Jennifer Lopez s pripisom: »Kate in William na tržnici.« In tvit s fotomontažo, na kateri je nekdo princeso na najmanj površno fotošopirani fotografiji z otroki nadomestil s kraljem.

Grdo in nezakonito, ne pa nepričakovano je, da so kar trije zdaj suspendirani uslužbenci bolnišnice, v kateri je bila princesa trinajst dni, poskusili videti, morda vpogledali ali celo fotografirali njeno zdravstveno kartoteko. Bolj verjetno kot ne tega niso naredili na svojo pobudo, ampak zaradi – taki so časi – nemalo denarja, ki jim ga je ponudil kateri od tabloidov.