#video Konec ugibanj: Valižanska princesa Catherine sporočila, da ima raka

Valižanska princesa Catherine, žena britanskega prestolonaslednika, je danes v videoposnetku sporočila, da ima raka. Dejala je, da je dobro in vsak dan močnejša. Je pa trenutno v zgodnji fazi zdravljenja, opravlja tudi preventivno kemoterapijo. Za njo so zelo težki meseci, saj je novico o bolezni zelo težko sprejela. Zavoljo mlade družine, otrok je želela z informacijo še malo počakati, saj želi, da bi jim bile informacije podane pravilno in na način, da bodo razumeli, da bo z mamo vse v redu.