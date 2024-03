Zadnji ljubljanski prodajalec časopisov

Rudolf Kovačič - Rudi že skoraj 40 let prodaja časopise v Ljubljani. Zadnjih 30 let pa je nezgrešljivi del ponudbe ljubljanske tržnice. Zaradi starosti časopise prodaja samo dva dni in pol na teden. Zadnji specializirani prodajalec časopisov v Ljubljani se na delo vsa ta leta vozi iz dolenjskega Šentruperta, kar mu vzame po dve uri za vsako smer.