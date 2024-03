Ministrica Tanja Fajon mu je na pismo odgovorila, Matjaž Hanžek pa je na njen odgovor pripravil svoj odgovor. V nadaljevanju objavljamo oba.

Spoštovani gospod Hanžek,

dovolite mi, da se vam najprej zahvalim za vaše javno pismo. Verjamem, da je konstruktivna kritika pomemben del demokratičnega dialoga, in cenim vašo zaskrbljenost glede vojne, ki presega najbolj črne scenarije. Kot sem že večkrat poudarila, Gaza ni le prizorišče grozljive človeške tragedije. Gaza je tudi prizorišče, kjer je svet padel na preizkušnji humanosti.

Poudarjam, da je vodenje zunanje politike Republike Slovenije osnovano na načelih spoštovanja mednarodnega prava, človekovih pravic in demokratičnih vrednot. Zato smo po 7. oktobru 2023 večkrat obsodili tako teroristični napad Hamasa kot tudi silovite napade Izraela na Gazo. Sama sem jasno in glasno obsodila nesprejemljivo uporabo sile Izraela v Gazi in opozorila na kršenje mednarodnega prava, mednarodnega humanitarnega prava in mednarodnega prava človekovih pravic. Izraelu redno in konsistentno prenašam sporočila o nesprejemljivosti katastrofalnih humanitarnih razmer v Gazi. To skupaj z drugimi predstavniki ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) počnem na najvišjih diplomatskih in političnih ravneh tako v bilateralnih pogovorih kot v multilateralnih forumih, vključno z razpravami v varnostnem svetu OZN. Vse od zaostritve konflikta oktobra 2023 naprej vztrajno pozivam k takojšnji in trajni vzpostavitvi premirja v Gazi. Posebej opozarjamo tudi na nujnost vzpostavitve varne in trajne dostopnosti humanitarne pomoči na celotnem območju Gaze.

Med obiskom v Izraelu 26. novembra 2023 sem tako v dvostranskih pogovorih kot tudi javno pred mediji izrazila nestrinjanje z ravnanjem Izraela. Takratnemu izraelskemu zunanjemu ministru Eliju Cohenu sem prenesla protest Slovenije ter Izrael ponovno pozvala k prekinitvi ognja in spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava. Moje sporočilo je bilo jasno: potrebujemo politično in ne vojaške rešitve.

6. marca 2024 sem opravila telefonski pogovor s trenutnim izraelskim zunanjim ministrom Israelom Katzem, v katerem sem ponovno prenesla pričakovanja Slovenije za takojšnje premirje v Gazi, vključno z dogovorom o talcih, in za opustitev namere za napad na Rafo. Izrazila sem globoko zaskrbljenost nad drastičnim poslabšanjem humanitarnih razmer v Gazi ter ponovila nujnost zagotovitve humanitarne pomoči in osnovnih storitev za civiliste v Gazi. Prav tako sem obsodila spolno nasilje v napadu Hamasa 7. oktobra in tudi nasilje, ki ga izvajajo naseljenci na Zahodnem bregu. Poudarila sem podporo meddržavnemu sodišču in pozvala k takojšnji uresničitvi njegove odločitve ter izpostavila nenadomestljivo vlogo agencije Združenih narodov za palestinske begunce UNRWA.

Enaka sporočila predstavniki ministrstva prenašajo tudi drugim predstavnikom Izraela, vključno z izraelskim veleposlanikom, ki Slovenijo pokriva nerezidenčno. Stiki z njim so redni. Skupaj z obema državnima sekretarjema, drugimi predstavniki ministrstva ter slovenskimi diplomati v Bruslju, New Yorku, Ženevi ter po vsej diplomatsko-konzularni mreži opravljamo tudi številne druge pogovore, povezane z reševanjem konflikta na Bližnjem vzhodu.

Naše stališče je jasno: dialog in diplomacija sta ključna za reševanje bližnjevzhodnega konflikta ter za zagotavljanje trajnega miru in varnosti za obe strani. Kot nestalna članica varnostnega sveta OZN Slovenija podpira mednarodne napore in pobude, ki so usmerjeni v iskanje mirne rešitve konflikta, vključno z rešitvijo dveh držav, ki bo zagotovila varnost Izraela ter ustanovitev neodvisne in suverene palestinske države. Trajni mir bo mogoče doseči le, če bosta obe strani pripravljeni sodelovati v dobri veri. Vse to glasno odmeva tudi v naših nastopih v varnostnem svetu Organizacije združenih narodov, kjer trenutno sedimo za isto mizo z najvplivnejšimi državami.

Spoštovani gospod Hanžek,

pogumne ženske, predstavnice mirovnih gibanj »Women Wage Peace« in »Women of the Sun« iz Izraela in Palestine, ki sem jih pretekli teden gostila v Ljubljani, vlivajo upanje, da je sožitje med Izraelom in Palestino mogoče. Sama si bom še naprej prizadevala za čimprejšnjo vzpostavitev premirja in tudi trajni mir ter sožitje med dvema narodoma. Zagotavljam vam, da bo slovenska diplomacija pod mojim vodstvom vedno na strani mednarodnega prava in človekovih pravic ter del mednarodne skupnosti, ki se aktivno in odločno zavzema za mir na Bližnjem vzhodu.

S prijaznimi pozdravi,

TANJA FAJON, ministrica

Spoštovana ministrica Tanja Fajon,

hvala za vaš odgovor na moje pismo, ki sem vam ga poslal pred časom. Hvala za nič, za odgovor, ki le potrjuje moje obtožbe, da je vaša politika in politika vaših sodelavcev v EU, VB in ZDA nenačelna in hinavska! Vse, kar sem razbral, je, da boste podporo genocidne politike Izraela do Palestincev nadaljevali.

Priznam, da vlagate veliko truda, da bi z besedami zakrili, da niste in, kot kaže, ne nameravate narediti nič konkretnega, da Gaza ne bi bila »prizorišče grozljive človeške tragedije«, kot sami priznavate. Da boste še naprej podpirali genocid in se hkrati ob tem na vso moč trudili pokazati drugačen obraz.

Priznavam, da

– ste večkrat obsodili;

– ste jasno in glasno obsodili …;

– opozarjate;

– redno in konsistentno prenašate sporočila;

– vztrajno pozivate;

– izražate nestrinjanje;

– prenašate proteste;

– ponovno pozivate;

– ponovno prenašate pričakovanja;

– izražate globoko zaskrbljenost;

– obsojate;

– poudarjate;

– pozivate;

– izpostavljate.

Res zavidanja vredno besedišče, medtem pa Izrael nemoteno pobija civiliste vseh starosti. Genocid se nadaljuje, vi pa le zaigrano skrušeno priznavate, da je »svet padel na preizkušnji humanosti«. Sramota, saj je vse to čvekanje v prazno v resnici namenjeno le potešitvi lastne slabe vesti.

Mojo jezo in, verjemite, jezo mnogih spodbuja predvsem tisto, česar ne naredite. To so konkretni koraki, ki bi pomenili dejanski pritisk na Izrael, da bi prenehal izvajati genocid. Ne bom vam jih razlagal, saj jih zelo natančno poznate! Obnovite si le ukrepe, ki ste jih sprejeli zaradi ruskega napada na Ukrajino in že pred tem.

Hvalite se, da ste skoraj dnevno v stikih z izraelskimi predstavniki. Lepo, pa ste jim kdaj ob kramljanju tudi zažugali s podobnimi ukrepi, kot jih skoraj dnevno sprejemate proti Rusiji? Ste se zdaj, ko sprejemate že ne vem katere sankcije – trenutno proti krivcem za smrt Navalnega – spomnili, vi in vaši kompanjoni v genocidu, da bi uvedli sankcije proti krivcem za smrt na tisoče otrok v Gazi?

V trenutku, ko ste Slovenijo priključili pomorski misiji proti hutijevcem v Rdečem morju, ste se znova postavili na napačno stran zgodovine! Ne govorite več, da je pri Gazi padla na izpitu humanost. Padla je tudi naša diplomacija, ker tisti, ki imate moč in dolžnost, niste storili nič konkretnega, da bi odvrnili Izrael od masakra.

Naj končam z najnovejšo izjavo predstavnika EU Borrella: »Gaza je bila pred vojno največji zapor na prostem. Danes je največje pokopališče na prostem za več deset tisoč ljudi in tudi pokopališče za številna najpomembnejša načela humanitarnega prava.« Po taki hinavsko zgroženi izjavi bi pričakoval, da bo EU takoj sprejela konkretne sankcije proti Izraelu. A sledili so naslednji ukrepi: novih pet milijard evrov za oboroževanje Ukrajine, nove sankcije proti Hamasu in proti tistim judovskim kolonom, ki so na Vzhodnem bregu »preveč nasilni« do palestinskih sosedov. Vse to nima nič z »največjim pokopališčem na prostem« – Gazo. Mnogo bolje bi naredili, če bi vi, EU, VB in ZDA zagrozili Izraelu, a to od vas vseh zaman pričakujemo.

MATJAŽ HANŽEK, nekdanji varuh človekovih pravic Slovenije

