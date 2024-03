Utopično obdobje relativnega miru: »Nikoli več« je vedno znova tukaj in zdaj

Obdobje relativnega miru, ki se je začelo po materialnem in psihosocialnem razdejanju druge svetovne vojne, se končuje z Gazo leta 2023, z Ukrajino leta 2022, z Irakom leta 2003, morda že s padcem evropskega socializma v letih 1989 in 1991 ali pa z vietnamsko vojno, s korejsko vojno, z vojno v Grčiji takoj po koncu vojne leta 1945. Morda pa je to obdobje miru predvsem medijsko-politično in mitološko-zgodovinsko skonstruirano kot táko, venomer ovito v plašč čustev polnega izreka Nikoli več. Kakor koli, Nikoli več je to obdobje pomembno zaznamoval in pomagal, da je iz razvalin podivjane celine, kot ji reče britanski zgodovinar Keith Lowe, nekako zrasla nova celina, hkrati pa je ostal spomin na čas poblaznelosti in obet boljše prihodnosti.