Novi blok leve sredine, ne pa novi obraz

Po tednu, ko je slovo od vodenja najstarejše socialdemokratske politične stranke v Sloveniji najavila njena predsednica, tudi najstarejši spremljevalci političnega dogajanja v Sloveniji dvomimo, da smo že kdaj v 34 letih slovenske demokratične samostojnosti videli takšno razsulo tako imenovane leve sredine, kot ga opazujemo zdaj. Morda deloma le v času, ko je razpadla Pahorjeva koalicija v drugi polovici leta 2011 in ko so nikoli razkriti »strici iz ozadja« prvič pridelali tako imenovane nove politične obraze, za katere se je na daljši rok izkazalo, da so del problema in ne rešitve. Kaj naj torej leva sredina stori zdaj?