V Luki Koper so prejšnji četrtek na tovorni ladji zasegli 206 kilogramov kokaina, za katerega bi na črnem trgu lahko iztržili vse od devet pa do 32 milijonov evrov. V priporu sta dva tuja državljana, ki so ju varnostniki zgodaj zjutraj tistega dne opazili na varovanem območju Luke Koper. Oblečena sta bila v potapljaški obleki. Poklicali so policijo, ki je na kraj poslala večje število patrulj. »Tam so zalotili dva tuja državljana, 41-letnega državljana Albanije in 36-letnega državljana Brazilije,« je na tiskovni konferenci pojasnil pomočnik vodje sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper Dejan Grandič. Ker nista imela dokumentov, so ju odpeljali v nadaljnji postopek na policijsko postajo, da bi potrdili njuno identiteto.

Policisti so pregledali območje, pa tudi ladje v pristanišču. S pomočjo potapljačev so opravili podvodni pregled tovorne ladje, ki je priplula iz Brazilije, tovorila pa je sojo. »Pri pregledu so ugotovili, da se v odprtini, namenjeni dovodu morske vode za ohlajevanje sistema ladje, nahaja sedem zavojev,« je Grandič razkril še nekaj podrobnosti o zasegu. Privlekli so jih na obalo, pregledali vsebino enega od njih in ugotovili, da je v njem bel prah. Kasnejša analiza je pokazala, da je šlo za kokain. Potapljača so aretirali, preiskovalni sodnik pa je naslednji dan za njiju odredil pripor. Zagovarjala se nista. Osumljena sta neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, grozi jima od pet do 15 let zapora. Preiskava še poteka, če bo policija odkrila dodatne osumljence, bo ovadbo dopolnila. Po prvih informacijah policija ne sumi na vpletenost ladjarja, s katero je droga prispela v Evropo.