Letos so se ljubiteljem odprte kuhinje prvič predstavili Piccola s puhastimi piegetami in tiramisujem, Fungalist z naborom inovativnih jedi z gobami, veganski bistro Gaudi&Naan, LOU Bistro s polnjenimi pita kruhki, Matsuri z japonskimi jedmi in bistro Vrt Lili Novy s soparjenimi štručkami.

V primeru suhega vremena bo odprta kuhinja potekala vsak petek med 10. in 21. uro. Gostovali bodo tudi v več krajih po Sloveniji, med drugim v Novem mestu, Novi Gorici, Slovenj Gradcu, na Ptuju, v Kranju in po večletnem premoru tudi na Obali. Že 13. aprila bo odprta kuhinja prvič gostovala v Izoli.

Organizatorji dogodka so se tudi letos zavezali, da bodo skrbeli za odgovorno druženje s čim manj negativnega vpliva na okolje. Skupaj z javnima podjetjema Ljubljanska parkirišča in tržnice ter Voka Snaga bodo poskrbeli za urejen prostor, ustrezno ločevanje odpadkov, hrana in pijača pa bosta še vedno na voljo le v povratni in biorazgradljivi embalaži in kozarcih, so napovedali.