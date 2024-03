Preiskovalna skupina za napake v zdravstvu?

V naši državi je na področju varnosti pacientov že več desetletij prevladujoč “model” prikrivanje napak v zdravstvu, ki so v veliki večini posledica odsotnosti sistema varnosti in kulture strahu, saj imamo sistem kriminalizacije napak in krivdne odškodnine. Korak v pravo smer bi bilo oblikovanje neodvisne preiskovalne skupine za varnostne incidente in dosledno izvajanje ukrepov, ki bi ponovitev napak preprečili, opozarja poznavalec področja dr. Andrej Robida.