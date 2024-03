Med besedami in dejanji

Pred aprilskim kongresom v vrstah Socialnih demokratov na glas ocenjujejo, da po aferi Litijska ne bo dovolj samo menjava obrazov – zgoditi se morata resno kadrovsko in programsko prestrukturiranje. Ali za to obstaja resnična volja in ali lahko stranka volilce o tem prepriča še pred volitvami, je že drugo vprašanje.